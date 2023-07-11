Чилийский полузащитник Артуро Видаль сменит клуб в Бразилии, сообщает Globo.

36-летний чилиец решил расторгнуть контракт с "Фламенго", хотя оно действовало до конца этого года. По информации источника, Видаль собирается перейти в другой бразильский клуб, а именно "Атлетико Паранаэнсе".

На этой неделе он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт до конца нынешнего года.

Видаль перешел во "Фламенго" летом 2022 года. В общей сложности игрок отыграл 51 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Вместе с клубом он завоевал два титула.

Ранее он также выступал за "Интер", "Барселону", "Баварию", "Ювентус" и "Байер".