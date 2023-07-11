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Артуро Видаль сменит клуб в Бразилии

Южная Америка
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36-летний игрок готовится к переходу

Артуро Видаль сменит клуб в Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Чилийский полузащитник Артуро Видаль сменит клуб в Бразилии, сообщает Globo.

36-летний чилиец решил расторгнуть контракт с "Фламенго", хотя оно действовало до конца этого года. По информации источника, Видаль собирается перейти в другой бразильский клуб, а именно "Атлетико Паранаэнсе".

На этой неделе он пройдет медосмотр, после чего подпишет контракт до конца нынешнего года.

Видаль перешел во "Фламенго" летом 2022 года. В общей сложности игрок отыграл 51 матч, забил 2 гола и сделал 3 ассиста. Вместе с клубом он завоевал два титула.

Ранее он также выступал за "Интер", "Барселону", "Баварию", "Ювентус" и "Байер".

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В статье: Артуро Видаль Атлетико Паранаэнсе (Куритиба) Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Globo

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