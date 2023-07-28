Бывший звездный хавбек Реала продолжит карьеру в Бразилии

Бывший полузащитник "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в Южной Америке. Колумбиец станет игроком "Сан-Паулу", сообщает Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны согласовали все детали договора. 32-летний хавбек уже отправился в Бразилию, где в ближайшее время подпишет контракта.

Переход Родригеса состоится на правах свободного агента. Последним его клубом был "Олимпиакос", который он покинул в апреле этого года. В его активе 5 голов и 6 результативных передач в 23 матчах.

Хамес хорошо известен по выступлению за мадридский "Реал". В составе испанского клуба он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме "сливочных", он также играл за "Порту", "Монако", "Баварию" и "Эвертон".

"Сан-Паулу" занимает 6-е место в турнирной таблице Бразильской Серии А.