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Бывший звездный хавбек Реала продолжит карьеру в Бразилии

Южная Америка
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Хамес Родригес станет игроком "Сан-Паулу"

Бывший звездный хавбек Реала продолжит карьеру в Бразилии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник "Реала" Хамес Родригес продолжит карьеру в Южной Америке. Колумбиец станет игроком "Сан-Паулу", сообщает Фабрицио Романо.

По информации журналиста, стороны согласовали все детали договора. 32-летний хавбек уже отправился в Бразилию, где в ближайшее время подпишет контракта.

Переход Родригеса состоится на правах свободного агента. Последним его клубом был "Олимпиакос", который он покинул в апреле этого года. В его активе 5 голов и 6 результативных передач в 23 матчах.

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Хамес хорошо известен по выступлению за мадридский "Реал". В составе испанского клуба он дважды выигрывал Лигу чемпионов. Кроме "сливочных", он также играл за "Порту", "Монако", "Баварию" и "Эвертон".

"Сан-Паулу" занимает 6-е место в турнирной таблице Бразильской Серии А.

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В статье: Хамес Родригес Сан-Паулу
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Источник:
Fabrizio Romano

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