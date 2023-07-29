Кавани переходит в аргентинский клуб

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани перейдет в "Бока Хуниорс" на правах свободного агента после расторжения контракта с "Валенсией".

Соглашение 36-летнего футболиста с аргентинским клубом будет рассчитано до конца 2024 года.

В прошедшем сезоне Кавани провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.