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Кавани переходит в аргентинский клуб

Южная Америка
Обновлено
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Контракт будет рассчитан на полтора года

Кавани переходит в аргентинский клуб

Фото: Sports Illustrated

Новина українською

Уругвайский форвард Эдинсон Кавани перейдет в "Бока Хуниорс" на правах свободного агента после расторжения контракта с "Валенсией".

Соглашение 36-летнего футболиста с аргентинским клубом будет рассчитано до конца 2024 года.

В прошедшем сезоне Кавани провел в чемпионате Испании 25 матчей, в которых забил пять мячей и сделал две результативные передачи.

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В статье: Эдинсон Кавани Валенсия (Испания) Бока Хуниорс
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Источник:
Fabrizio Romano

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