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Официально: Кавани - игрок Бока Хуниорс

Южная Америка
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Возвращение домой

Официально: Кавани - игрок Бока Хуниорс

Фото: beinsports / Автор – неизвестен

Новина українською

"Бока Хуниорс" объявила о подписании свободного агента Эдинсона Кавани. Недавно "Валенсия" сообщила, что форвард покинул клуб по соглашению сторон. Контракт футболиста будет действовать до декабря 2024 года.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 28 поединков, забил 7 голов и оформил 2 результативные передачи.

За свою карьеру Кавани сыграл за "Данубио", "Палермо", "Наполи", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Валенсию". Клуб из Буэнос-Айреса будет седьмым для Эдинсона.

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В статье: Эдинсон Кавани Бока Хуниорс (Аргентина)
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