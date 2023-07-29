Официально: Кавани - игрок Бока Хуниорс

"Бока Хуниорс" объявила о подписании свободного агента Эдинсона Кавани. Недавно "Валенсия" сообщила, что форвард покинул клуб по соглашению сторон. Контракт футболиста будет действовать до декабря 2024 года.

В прошлом сезоне 36-летний нападающий провел 28 поединков, забил 7 голов и оформил 2 результативные передачи.

За свою карьеру Кавани сыграл за "Данубио", "Палермо", "Наполи", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Валенсию". Клуб из Буэнос-Айреса будет седьмым для Эдинсона.