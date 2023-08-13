Обидчик Роналду в финале Евро-2016 переходит в бразильский клуб

Французский хавбек Димитри Пайе продолжит карьеру в бразильском клубе "Васко да Гама". 36-летний полузащитник подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Пайе отклонил предложения от клубов Лиги 1 в знак уважения перед "Марселем", за который он играл последние шесть с половиной лет - до июля 2023-го.

Напомним, также полузащитник выступал за "Вест Хэм", "Лилль" и "Сент-Этьен". Он стал известен тем, что нанес Криштиану Роналду травму в матче финала Евро-2016 Франция – Португалия. Из-за нее португалец не смог продолжить игру.