Обидчик Роналду в финале Евро-2016 переходит в бразильский клуб
Вингер решил не оставаться в Лиге 1
Французский хавбек Димитри Пайе продолжит карьеру в бразильском клубе "Васко да Гама". 36-летний полузащитник подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Пайе отклонил предложения от клубов Лиги 1 в знак уважения перед "Марселем", за который он играл последние шесть с половиной лет - до июля 2023-го.
Напомним, также полузащитник выступал за "Вест Хэм", "Лилль" и "Сент-Этьен". Он стал известен тем, что нанес Криштиану Роналду травму в матче финала Евро-2016 Франция – Португалия. Из-за нее португалец не смог продолжить игру.
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Источник:Fabrizio Romano
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