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Обидчик Роналду в финале Евро-2016 переходит в бразильский клуб

Южная Америка
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Обидчик Роналду в финале Евро-2016 переходит в бразильский клуб

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Французский хавбек Димитри Пайе продолжит карьеру в бразильском клубе "Васко да Гама". 36-летний полузащитник подписал с клубом из Рио-де-Жанейро контракт до июня 2025 года, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Пайе отклонил предложения от клубов Лиги 1 в знак уважения перед "Марселем", за который он играл последние шесть с половиной лет - до июля 2023-го.

Напомним, также полузащитник выступал за "Вест Хэм", "Лилль" и "Сент-Этьен". Он стал известен тем, что нанес Криштиану Роналду травму в матче финала Евро-2016 Франция – Португалия. Из-за нее португалец не смог продолжить игру.

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В статье: Бразилия Марсель Димитри Пайе
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Источник:
Fabrizio Romano

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