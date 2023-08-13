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Диего Коста вернулся в Бразилию

Южная Америка
(1 голосов)

Контракт на шесть месяцев

Диего Коста вернулся в Бразилию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский "Ботафого" объявил о подписании нападающего Диего Косты, который до этого выступал за "Вулверхэмптон".

Игрок перешел по правам свободного агента. С ним был заключен контракт до конца 2023 года. О финансовых условиях договора не сообщается.

В прошлом сезоне Коста забил один мяч в 25 матчах за "Вулвз". "Ботафого", в свою очередь, лидирует в чемпионате Бразилии, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.

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В статье: Ботафого (Рио-де-Жанейро) Вулверхэмптон Диего Коста
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