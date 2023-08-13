Диего Коста вернулся в Бразилию
Контракт на шесть месяцев
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский "Ботафого" объявил о подписании нападающего Диего Косты, который до этого выступал за "Вулверхэмптон".
Игрок перешел по правам свободного агента. С ним был заключен контракт до конца 2023 года. О финансовых условиях договора не сообщается.
В прошлом сезоне Коста забил один мяч в 25 матчах за "Вулвз". "Ботафого", в свою очередь, лидирует в чемпионате Бразилии, опережая ближайшего преследователя на 16 очков.
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Источник:Сайт ФК "Ботафого"
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