Карлос Тевес возглавил Атлетико Индепендьенте
Второй тренерский опыт
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC
"Индепендьенте" объявил о назначении главным тренером Карлоса Тевеса. Аргентинец подписал соглашение до декабря 2024-го.
Это второй опыт работы главным тренером у легендарного аргентинца. До этого он недолго протренировал "Росарио Централь" в 2022-м. В том же году Тевес завершил карьеру профессионального футболиста.
Напомним, что за свою карьеру Тевес поиграл в "Вест Хэме", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентусе", "Бока Хуниорс" и других клубах. Он провел 76 матчей за сборную Аргентины и забил 13 мячей.
Carlos Tevez es el nuevo entrenador del plantel profesional de #Independiente.— C. A. Independiente (@Independiente) August 22, 2023
¡Bienvenido y todos los éxitos en esta etapa!#TodoRojo ???? pic.twitter.com/vEQt1IyeXs
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