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Карлос Тевес возглавил Атлетико Индепендьенте

Южная Америка
(1 голосов)

Второй тренерский опыт

Карлос Тевес возглавил Атлетико Индепендьенте

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Filippo Alfero - Juventus FC/Juventus FC

Новина українською

"Индепендьенте" объявил о назначении главным тренером Карлоса Тевеса. Аргентинец подписал соглашение до декабря 2024-го.

Это второй опыт работы главным тренером у легендарного аргентинца. До этого он недолго протренировал "Росарио Централь" в 2022-м. В том же году Тевес завершил карьеру профессионального футболиста.

Напомним, что за свою карьеру Тевес поиграл в "Вест Хэме", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентусе", "Бока Хуниорс" и других клубах. Он провел 76 матчей за сборную Аргентины и забил 13 мячей.

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В статье: Карлос Тевес Индепендьенте
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