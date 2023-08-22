Карлос Тевес возглавил Атлетико Индепендьенте

"Индепендьенте" объявил о назначении главным тренером Карлоса Тевеса. Аргентинец подписал соглашение до декабря 2024-го.

Это второй опыт работы главным тренером у легендарного аргентинца. До этого он недолго протренировал "Росарио Централь" в 2022-м. В том же году Тевес завершил карьеру профессионального футболиста.

Напомним, что за свою карьеру Тевес поиграл в "Вест Хэме", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ювентусе", "Бока Хуниорс" и других клубах. Он провел 76 матчей за сборную Аргентины и забил 13 мячей.