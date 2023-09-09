Неймар: Если я побил рекорд, то это не означает, что я лучше Пеле
Достаточно скромная позиция обычно эпатажного бразильца
Getty Images / Global Images Ukraine
В матче квалификации к чемпионату мира сборная Бразилии
Дублем в этом матче отличился нападающий "Селесао" Неймар. 31-летний форвард поразил ворота соперника на 61-й и 90+3-й минутах.
Благодаря этим голам Неймар побил рекорд легендарного Пеле по гол в составе бразильской сборной.
"Я очень счастлив, нет слов. Я никогда не думал, что смогу побить этот рекорд. Я хочу сказать, что этот рекорд не означает, что я лучше Пеле или любого другого футболиста в истории сборной Бразилии. Я всегда хотел написать свою историю в национальной команде, и сегодня я это сделал", – рассказал Неймар.
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