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Неймар: Если я побил рекорд, то это не означает, что я лучше Пеле

Южная Америка
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Достаточно скромная позиция обычно эпатажного бразильца

Неймар: Если я побил рекорд, то это не означает, что я лучше Пеле

Getty Images / Global Images Ukraine

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В матче квалификации к чемпионату мира сборная Бразилии разгромила национальную команду Боливии – со счетом 5:1.

Дублем в этом матче отличился нападающий "Селесао" Неймар. 31-летний форвард поразил ворота соперника на 61-й и 90+3-й минутах.

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Благодаря этим голам Неймар побил рекорд легендарного Пеле по гол в составе бразильской сборной.

"Я очень счастлив, нет слов. Я никогда не думал, что смогу побить этот рекорд. Я хочу сказать, что этот рекорд не означает, что я лучше Пеле или любого другого футболиста в истории сборной Бразилии. Я всегда хотел написать свою историю в национальной команде, и сегодня я это сделал", – рассказал Неймар.

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В статье: Бразилия Пеле Неймар
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Источник:
Associated Press

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