Неймар: Если я побил рекорд, то это не означает, что я лучше Пеле

В матче квалификации к чемпионату мира сборная Бразилии разгромила национальную команду Боливии – со счетом 5:1.

Дублем в этом матче отличился нападающий "Селесао" Неймар. 31-летний форвард поразил ворота соперника на 61-й и 90+3-й минутах.

Благодаря этим голам Неймар побил рекорд легендарного Пеле по гол в составе бразильской сборной.

"Я очень счастлив, нет слов. Я никогда не думал, что смогу побить этот рекорд. Я хочу сказать, что этот рекорд не означает, что я лучше Пеле или любого другого футболиста в истории сборной Бразилии. Я всегда хотел написать свою историю в национальной команде, и сегодня я это сделал", – рассказал Неймар.