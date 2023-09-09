Отбор на ЧМ-2026. Феерия Неймара в победном матче Бразилии, удачный дебют Бьелсы в Уругвае. Видео

Вслед за Аргентиной и Колумбией в первых матчах отбора в Южной Америке к ЧМ-2026 победили сборные Бразилии и Уругвая.

Победили с новыми тренерами. Бразилию возглавил Фернандо Динис, совмещающий работу в сборной с аналогичной должности во “Флуминенсе”. 49-летний Динис известен своим гибким видением футбола и свободным стилем, не привязанным к позиционной игре. В первом матче под руководством нового тренера у “Селесао” практически все получалось – единственная ложка дегтя это слезы Ришарлисона после очередной неудачной игры и парочки нереализованных шансов. В целом же Бразилия легко справлялась с Боливией, игравшей глубоко у своих ворот. У команды Диниса было тотальное преимущество, и оно воплотилось в итоговом счете. Помимо всего прочего, Неймар побил рекорд Пеле по количество голов за сборную.

Уверенно победил в своей игре и Уругвай в первой официальной игре под руководством Марсело Бьелсы. Средний возраст стартового состава “небесно-голубых” составлял 25.1 лет – Бьелса взял курс на омоложение. Уругваю удалось победить за счет дубля хавбека “Ривер Плейт” Николаса де ла Круса и точного удара Федерико Вальверде.

Отбор на ЧМ-2026, КОНМЕБОЛ, первый тур

Уругвай – Чили 3:1

Голы: де ла Крус 38, Вальверде 45+2, де ла Крус 71 – Видаль 73

Уругвай: Роше – Нандес (Мендес 86), Касерес, Винья, Пикерес – Вальверде, Угарте, де ла Крус (Карбальо 87) – Пеллистри (Родригес 71), Нуньес (Гомес 73), Араухо

Чили: Кортес – Суасо, Марипан, Медель, Мессату (Дельгадо 67) – Диас, Пульгар, Арангис (Видаль 67), Аравена (Осорио 82) – Вальдес, Нуньес (Эчеверриа 90)

Предупреждения: Касерес 49, Угарте 66, Вальверде 76, Винья 77 – Пульгар 34, Медель 58, Мессату 62, Нуньес 78

Бразилия – Боливия 5:1

Голы: Родриго 24, Рафинья 47, Родриго 53, Неймар 61, Неймар 90+3 – Абрего 78

На 17-й минуте Неймар не реализовал пенальти (вратарь)

Бразилия: Эдерсон – Данило, Маркиньос, Габриэл (Ибаньес 84), Лоди (Кайю 71) – Гимарайнс (Жоэлинтон 71), Каземиро – Рафинья, Неймар, Родриго (Жезус 89) – Ришарлисон (Кунья 71)

Боливия: Вискарра – Фернандес (Рока 58), Суарес, Хусино, Китерос, Медина – Арраскаита (Хауме Куэльяр 76), Каспедес (Урсино 58), Вильямиль, Бехарано (Эктор Куэльяр 58) – Морено (Абрего 71)

Предупреждения: Неймар 21 – Морено 18, Урсино 69