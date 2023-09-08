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Аргентина начала защиту титула чемпиона мира. Месси забил со штрафного. ВИДЕО
Отбор к чемпионату мира 2026
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В ночь на восьмое сентября 2023-го года стартовал отбор к чемпионату мира 2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Это будет первый в истории Мундиаль, на котором сыграют 48 сборных.
Открыли отбор команды из Южной Америки. В частности, защиту титула начал действующий чемпион сборная Аргентины. В первом туре она принимала сборную Эквадора. Игра завершилась победой аргентинцев и очень символично, что гол забил герой последнего Мундиаля Лионель Месси.
Аргентина существенно больше, опаснее и разнообразнее атаковала, хотя мяч отказывался идти в ворота. Эквадор при этом пытался отвечать контратакам, однако доминировало ощущение, что гол назревает именно в ворота команды гостей. Наконец, назрел, когда Лионель Месси элегантно исполнил штрафной удар. Мяч не быстро, но очень красиво и по недостижимой для вратаря траектории опустился под штангу. Этот гол оказался единственным в матче.
Также прошли еще два матча отбора в зоне КОНМЕБОЛ.
Парагвай сыграл вничью из Перу, а Колумбия благодаря голу Рафаэля Борре минимально победила Венесуэлу.
Аргентина – Эквадор 1:0
Гол: Месси 72
Колумбия – Венесуэла 1:0
Гол: Борре 46
Парагвай – Перу 0:0
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