Аргентина начала защиту титула чемпиона мира. Месси забил со штрафного. ВИДЕО

В ночь на восьмое сентября 2023-го года стартовал отбор к чемпионату мира 2026, который состоится в США, Канаде и Мексике. Это будет первый в истории Мундиаль, на котором сыграют 48 сборных.

Открыли отбор команды из Южной Америки. В частности, защиту титула начал действующий чемпион сборная Аргентины. В первом туре она принимала сборную Эквадора. Игра завершилась победой аргентинцев и очень символично, что гол забил герой последнего Мундиаля Лионель Месси.

Аргентина существенно больше, опаснее и разнообразнее атаковала, хотя мяч отказывался идти в ворота. Эквадор при этом пытался отвечать контратакам, однако доминировало ощущение, что гол назревает именно в ворота команды гостей. Наконец, назрел, когда Лионель Месси элегантно исполнил штрафной удар. Мяч не быстро, но очень красиво и по недостижимой для вратаря траектории опустился под штангу. Этот гол оказался единственным в матче.

Также прошли еще два матча отбора в зоне КОНМЕБОЛ.

Парагвай сыграл вничью из Перу, а Колумбия благодаря голу Рафаэля Борре минимально победила Венесуэлу.

Отбор к ЧМ-2026. Южная Америка. Первый тур

Аргентина – Эквадор 1:0

Гол: Месси 72

Колумбия – Венесуэла 1:0

Гол: Борре 46

Парагвай – Перу 0:0