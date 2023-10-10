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Экс-тренер сборной Бразилии официально возглавил Фламенго

Южная Америка
(1 голосов)

Бразилец вернулся к тренерской работе

Экс-тренер сборной Бразилии официально возглавил Фламенго

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Фламенго" сообщил о назначении на пост главного тренера Тите. 62-летний специалист заключил контракт до 31 декабря 2024 года.

В этой должности бразилец заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен в конце сентября.

В тренерский штаб Тите войдут ассистенты Матеус Бачи, Клебер Ксавье и Сезар Сампайо, тренер по физподготовке Фабио Махсереджян и аналитик Лукас Оливейра.

Предыдущим местом работы Тите была сборная Бразилии, которую он возглавлял 6 лет, с июня 2016 по декабрь 2022-го. Вместе с "селесао" он завоевал Кубок Америки-2019.

"Фламенго" идет 5-м в турнирной таблице, набрав 44 очков в 26 матчах.

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В статье: Тите Фламенго (Рио-де-Жанейро)
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Источник:
Flamengo

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