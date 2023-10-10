Экс-тренер сборной Бразилии официально возглавил Фламенго
Бразилец вернулся к тренерской работе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Фламенго" сообщил о назначении на пост главного тренера Тите. 62-летний специалист заключил контракт до 31 декабря 2024 года.
В этой должности бразилец заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен в конце сентября.
В тренерский штаб Тите войдут ассистенты Матеус Бачи, Клебер Ксавье и Сезар Сампайо, тренер по физподготовке Фабио Махсереджян и аналитик Лукас Оливейра.
Предыдущим местом работы Тите была сборная Бразилии, которую он возглавлял 6 лет, с июня 2016 по декабрь 2022-го. Вместе с "селесао" он завоевал Кубок Америки-2019.
"Фламенго" идет 5-м в турнирной таблице, набрав 44 очков в 26 матчах.
O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.— Flamengo (@Flamengo) October 9, 2023
A comissão técnica do novo comandante contará com os… pic.twitter.com/2InjKMkoKt
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