Экс-тренер сборной Бразилии официально возглавил Фламенго

"Фламенго" сообщил о назначении на пост главного тренера Тите. 62-летний специалист заключил контракт до 31 декабря 2024 года.

В этой должности бразилец заменил Хорхе Сампаоли, который был уволен в конце сентября.

В тренерский штаб Тите войдут ассистенты Матеус Бачи, Клебер Ксавье и Сезар Сампайо, тренер по физподготовке Фабио Махсереджян и аналитик Лукас Оливейра.

Предыдущим местом работы Тите была сборная Бразилии, которую он возглавлял 6 лет, с июня 2016 по декабрь 2022-го. Вместе с "селесао" он завоевал Кубок Америки-2019.

"Фламенго" идет 5-м в турнирной таблице, набрав 44 очков в 26 матчах.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que fechou acordo com o técnico Tite para comandar o elenco profissional. O treinador assinou contrato até dezembro de 2024 e inicia o trabalho no Rubro-Negro a partir de amanhã.



