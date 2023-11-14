Экс-форвард Шахтера завершил международную карьеру

Бывший нападающий "Шахтера" Марсело Морено завершил международную карьеру.

"Мне пришлось принять это решение вместе с семьей, с друзьями, и я думаю, что я завершил цикл в сборной Боливии. Эти два матча будут последними, в которых я смогу представлять свою страну, свою национальную команду", - сказал Морено.

Ближайшие два матча в рамках отбора на ЧМ-2026 против Перу (16 ноября) и Уругвая (22 ноября) станут для опытного форварда последними в футболке сборной. Отметим, что 36-летний Морено является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету 31 гол в рекордных 106 поединках.

Марсело выступал за донецкий "Шахтер" с лета 2008-го по январь 2012 года. Ныне он защищает цвета эквадорского "Индепендьенте дель Валье".