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Экс-форвард Шахтера завершил международную карьеру

Южная Америка

Он является рекордсменой в своей сборной

Экс-форвард Шахтера завершил международную карьеру

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший нападающий "Шахтера" Марсело Морено завершил международную карьеру.

"Мне пришлось принять это решение вместе с семьей, с друзьями, и я думаю, что я завершил цикл в сборной Боливии. Эти два матча будут последними, в которых я смогу представлять свою страну, свою национальную команду", - сказал Морено.

Ближайшие два матча в рамках отбора на ЧМ-2026 против Перу (16 ноября) и Уругвая (22 ноября) станут для опытного форварда последними в футболке сборной. Отметим, что 36-летний Морено является лучшим бомбардиром в истории национальной команды. На его счету 31 гол в рекордных 106 поединках.

Марсело выступал за донецкий "Шахтер" с лета 2008-го по январь 2012 года. Ныне он защищает цвета эквадорского "Индепендьенте дель Валье".

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Боливия Марсело Морено
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Источник:
D10 Paraguay
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