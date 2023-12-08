Состоялась жеребьевка Копа Америка-2024
Турнир пройдет летом в США
Фото: conmebol.com
В ночь на 8 декабря по киевскому времени в Майами состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка-2024. В турнире примут участие 16 сборных, которые были разбиты на четыре квартета.
В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в США в период с 20 июня по 14 июля.
Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго,
Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка,
Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия,
Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Победитель отбора КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас).
Напомним, действующим обладателем трофея является Аргентина.
¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! ????— CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) December 8, 2023
Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! ????
Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM
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