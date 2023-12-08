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Состоялась жеребьевка Копа Америка-2024

Южная Америка

Турнир пройдет летом в США

Состоялась жеребьевка Копа Америка-2024

Фото: conmebol.com

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В ночь на 8 декабря по киевскому времени в Майами состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка-2024. В турнире примут участие 16 сборных, которые были разбиты на четыре квартета.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в США в период с 20 июня по 14 июля.

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго,

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка,

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия,

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Победитель отбора КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас).

Напомним, действующим обладателем трофея является Аргентина.

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Источник:
conmebol.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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