Состоялась жеребьевка Копа Америка-2024

В ночь на 8 декабря по киевскому времени в Майами состоялась жеребьевка группового этапа Копа Америка-2024. В турнире примут участие 16 сборных, которые были разбиты на четыре квартета.

В плей-офф выйдут две лучшие команды из каждой группы. Матчи пройдут в США в период с 20 июня по 14 июля.

Группа А: Аргентина, Перу, Чили, Канада/Тринидад и Тобаго,

Группа B: Мексика, Эквадор, Венесуэла, Ямайка,

Группа C: США, Уругвай, Панама, Боливия,

Группа D: Бразилия, Колумбия, Парагвай, Победитель отбора КОНКАКАФ (Канада, Тринидад и Тобаго, Коста-Рика или Гондурас).

Напомним, действующим обладателем трофея является Аргентина.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! ????



Assim estão formados os grupos da CONMEBOL #CA2024! ????



Here's how the CONMEBOL final draw for #CA2024 shaped up! ⚽ #VibraElContinente #VibraOContinente #RockingTheContinent pic.twitter.com/lm1ZtcbAfM