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Экс-звезда Шахтера продлил контракт с бразильским клубом

Южная Америка

Бразилец получил новый договор

Экс-звезда Шахтера продлил контракт с бразильским клубом

Фото: Sport Club Internacional

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Бразильский "Интернасьонал" объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Аланом Патриком.

Новое соглашение 32-летнего бразильца рассчитано до декабря 2026 года.

Напомним, что Алан перешел в "Интернасьонал" в апреле 2022 года из "Шахтера". На его счету 123 матча, 25 мячей и 18 ассистов за клуб из Порту-Алегри.

За донецкий клуб Патрик выступал с 2011 года. Всего он провел в футболке "горняков" 178 поединков, в которых отметился 26 забитыми голами и 35 результативными передачами.

"Интернасьонал" завершил сезон на 9-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А.

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Источник:
internacional.com.br
Опубликовал: Алина Ерофеева
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Zimoridok64 (Мелитополь)
05.01.2024 в 11:09
Зірка? 11 років 170 матчів..
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Комментарии 1
Zimoridok64 (Мелитополь)
05.01.2024 в 11:09
Зірка? 11 років 170 матчів..
Ответить
1
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