Экс-звезда Шахтера продлил контракт с бразильским клубом
Бразилец получил новый договор
Фото: Sport Club Internacional
Бразильский "Интернасьонал" объявил о продлении контракта с атакующим полузащитником Аланом Патриком.
Новое соглашение 32-летнего бразильца рассчитано до декабря 2026 года.
Напомним, что Алан перешел в "Интернасьонал" в апреле 2022 года из "Шахтера". На его счету 123 матча, 25 мячей и 18 ассистов за клуб из Порту-Алегри.
За донецкий клуб Патрик выступал с 2011 года. Всего он провел в футболке "горняков" 178 поединков, в которых отметился 26 забитыми голами и 35 результативными передачами.
"Интернасьонал" завершил сезон на 9-м месте в турнирной таблице бразильской Серии А.
????, faixa ©, craque e ????????-????????-????????-????????! O Alanpa é diferente. ???????? pic.twitter.com/JkjnISLaPI— Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 4, 2024
Популярное сейчас
- ВСУ уничтожили почти 800 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Лунин будет основным в Ла Лиге, Ворскла назначила и. о. главного тренера, а Шахтер подпишет молодого бразильца. Главные новости за 4 января
- С развязкой в добавленное время. Лас-Пальмас - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
- Легионер Металлиста сменил клуб - Ярославский называл его суперигроком
- Подтверждение романа? Лидер Ман Сити был замечен в компании роскошной звезды реалити-шоу. ФОТО
- Сразу же плюс 25 миллионов к цене дома по соседству. Месси купил особняк в Майами и взорвал рынок недвижимости
Комментарии 1