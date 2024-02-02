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38-летний экс-игрок Динамо перебрался в клуб 4-го бразильского дивизиона

Южная Америка

Бразилец пока не планирует завершать карьеру

38-летний экс-игрок Динамо перебрался в клуб 4-го бразильского дивизиона

Фото: Ipatinga Futebol Clube

Новина українською

38-летний бразильский полузащитник Жерсон Маграо не планирует завершать карьеру.

Маграо стал игроком ФК "Ипатинга" из Серии D, четвертого по силе дивизиона Бразилии. Срок действия контракта неизвестен. Заметим, что он уже защищал цвета этого клуба.

В последнее время бразилец играл в дивизионе выше, Серии С, за клуб "Ботафого Параиба". Также стоит напомнить, что Жерсон Маграо выступал в Украине за "Динамо" - 2009 - 2012 годы. Он провел в общей сложности за киевлян 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.

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Жерсон Маграо
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Источник:
ФК Іпатінга
Опубликовал: Алина Ерофеева
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