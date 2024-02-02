38-летний экс-игрок Динамо перебрался в клуб 4-го бразильского дивизиона
Бразилец пока не планирует завершать карьеру
Фото: Ipatinga Futebol Clube
38-летний бразильский полузащитник Жерсон Маграо не планирует завершать карьеру.
Маграо стал игроком ФК "Ипатинга" из Серии D, четвертого по силе дивизиона Бразилии. Срок действия контракта неизвестен. Заметим, что он уже защищал цвета этого клуба.
В последнее время бразилец играл в дивизионе выше, Серии С, за клуб "Ботафого Параиба". Также стоит напомнить, что Жерсон Маграо выступал в Украине за "Динамо" - 2009 - 2012 годы. Он провел в общей сложности за киевлян 37 матчей, в которых забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
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Источник:ФК Іпатінга
Опубликовал: Алина Ерофеева
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