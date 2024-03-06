Бразильский клуб расторг контракт с экс-форвардом Шахтера

Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано покинул "Интернасьонал". Бразильский клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с 36-летним игроком.

Адриано защищал цвета "Интернасьонала" с февраля 2023 года. Минувший сезон выдался для него не лучшим - в 29 матчах он отличился лишь 3 голами и 1 ассистом.

Напомним, Луис известен по выступлениям за донецкий "Шахтер", "Милан", московский "Спартак", "Палмейрас" и турецкий "Антальяспор". Он стал лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба (128 мячей).

Согласно данным Transfermarkt, Луис Адриано стал игроком "Витории" Салвадор.