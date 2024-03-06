Бразильский клуб расторг контракт с экс-форвардом Шахтера
Луис Адриано покинул "Интернасьонал
Фото: scinternacional
Экс-форвард "Шахтера" Луис Адриано покинул "Интернасьонал". Бразильский клуб объявил о досрочном прекращении сотрудничества с 36-летним игроком.
Адриано защищал цвета "Интернасьонала" с февраля 2023 года. Минувший сезон выдался для него не лучшим - в 29 матчах он отличился лишь 3 голами и 1 ассистом.
Читайте такжеЛуис Адриано: Буду рад вернуться в Россию. Страна мне очень нравится, там у меня много друзей
Напомним, Луис известен по выступлениям за донецкий "Шахтер", "Милан", московский "Спартак", "Палмейрас" и турецкий "Антальяспор". Он стал лучшим бомбардиром в истории донецкого клуба (128 мячей).
Согласно данным Transfermarkt, Луис Адриано стал игроком "Витории" Салвадор.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:scinternacional
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Клопп против Гвардиолы, еврокубки и четыре дня УПЛ. Расписание футбола на 4 – 10 марта
- Джошуа: Когда Кличко ударил меня, это было похоже на контузию затылка
- Легенда Манчестер Юнайтед назвал тройку лучших форвардов современности
- Экс-вингер Динамо продлил контракт со своим нынешним клубом
- Лунин научил известного испанского повара готовить главное украинское блюдо. ВИДЕО
- Николай Морозюк рассказал о разводе со своей эпатажной женой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн