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Лаутаро Мартинес прервал 16-матчевую безголевую серию за сборную Аргентины

Южная Америка

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Лаутаро Мартинес прервал 16-матчевую безголевую серию за сборную Аргентины

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Лаутаро Мартинес впервые забил за 17 матчей в составе своей национальной команды.

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Нападающий "Интера" забил третий гол аргентинцев в товарищеском поединке против Коста-Рики, установив окончательный счёт в игре - 3:1.

Всего на счету Лаутаро 12 забитых мячей в 36 матчах за сборную Аргентины.

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