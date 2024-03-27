Лаутаро Мартинес прервал 16-матчевую безголевую серию за сборную Аргентины
Проклятие снято
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лаутаро Мартинес впервые забил за 17 матчей в составе своей национальной команды.
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Нападающий "Интера" забил третий гол аргентинцев в товарищеском поединке против Коста-Рики, установив окончательный счёт в игре - 3:1.
Всего на счету Лаутаро 12 забитых мячей в 36 матчах за сборную Аргентины.
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