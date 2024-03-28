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Голкипером сборной Бразилии интересуются европейские клубы

Южная Америка

Об этом сообщает издание ge.globo.com

Голкипером сборной Бразилии интересуются европейские клубы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Выступления Бенто в двух товарищеских матчах сборной Бразилии против Англии и Испании привели к тому, что голкипер "Атлетико Паранаєнсе" вернулся домой очень ценным активом. По меньшей мере пять европейских клубов, которые уже следили за игроком, обещают активно действовать в следующее трансферное окно. Среди них - "Интер", "Бенфика", "Челси", "Вулверхэмптон" и "Ноттингем Форест".

Как сообщает бразильское издание, в последние дни поиск информации о контракте вратаря резко увеличился. Кроме того, клуб ранее отклонил предложение в 15 миллионов евро за вратаря и намерен сделать Бенто самой крупной сделкой за голкипера в европейском футболе. Из-за травм Алиссона и Эдерсона, вратарь "Атлетико" получил свой первый шанс сыграть за сборную Бразилии в самом начале работы Доривала Жуниора.

Добавим, что за бразильский клуб Бенто сыграл 148 матчей, из них в 50 отыграл на ноль, пропустил 153 гола.

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Источник:
ge.globo.com
Опубликовал: Александр Гресь
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