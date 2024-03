Защитник Бока Хуниорс привлек к себе внимание европейских клубов

"Манчестер Юнайтед" и "Милан" в этом сезоне имели серьезные проблемы в защите и сейчас ищут возможность усилить эту линию. Их взгляд пал на 18-летнего Аарона Ансельмино, который выступает за "Бока Хуниорс".

По сообщениям издания, аргентинскому клубу уже поступили предложение от "МЮ" и "Милана" на приобретение молодого центрального защитника. "Бока" ранее принял меры предосторожности, чтобы не отпустить игрока слишком дешево, поэтому его клаусула игрока составляет 20 млн долларов. Вопрос остается лишь в том, согласится ли кто-то из европейских клубов заплатить такую сумму за молодого аргентинца.

