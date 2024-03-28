Защитник Бока Хуниорс привлек к себе внимание европейских клубов
Об этом сообщает аргентинское издание ole.com.ar
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" и "Милан" в этом сезоне имели серьезные проблемы в защите и сейчас ищут возможность усилить эту линию. Их взгляд пал на 18-летнего Аарона Ансельмино, который выступает за "Бока Хуниорс".
По сообщениям издания, аргентинскому клубу уже поступили предложение от "МЮ" и "Милана" на приобретение молодого центрального защитника. "Бока" ранее принял меры предосторожности, чтобы не отпустить игрока слишком дешево, поэтому его клаусула игрока составляет 20 млн долларов. Вопрос остается лишь в том, согласится ли кто-то из европейских клубов заплатить такую сумму за молодого аргентинца.
???????????? JUST IN:— mufcmpb (@mufcMPB) March 27, 2024
Manchester United and AC Milan have both made ADVANCES in the last few hours to try and sign Boca Juniors centre-back Aaron Anselmino! It’s possible that both sides make a concrete offer soon. #MUFC [@DiarioOle via @Sport_Witness] pic.twitter.com/kSCP94supd
Добавим, что Ансельмино за "Бока Хуниорс" во всех турнирах сыграл в 7 матчах.
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