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Защитник Бока Хуниорс привлек к себе внимание европейских клубов

Южная Америка

Об этом сообщает аргентинское издание ole.com.ar

Защитник Бока Хуниорс привлек к себе внимание европейских клубов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" и "Милан" в этом сезоне имели серьезные проблемы в защите и сейчас ищут возможность усилить эту линию. Их взгляд пал на 18-летнего Аарона Ансельмино, который выступает за "Бока Хуниорс".

По сообщениям издания, аргентинскому клубу уже поступили предложение от "МЮ" и "Милана" на приобретение молодого центрального защитника. "Бока" ранее принял меры предосторожности, чтобы не отпустить игрока слишком дешево, поэтому его клаусула игрока составляет 20 млн долларов. Вопрос остается лишь в том, согласится ли кто-то из европейских клубов заплатить такую сумму за молодого аргентинца.

Добавим, что Ансельмино за "Бока Хуниорс" во всех турнирах сыграл в 7 матчах.

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Манчестер Юнайтед Милан Бока Хуниорс
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Источник:
ole.com.ar
Опубликовал: Александр Гресь
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