  1. UA-Футбол ⚽
  2. Южная Америка
  3. Неймар вернется в родной Сантос в следующем году
В тренде

Неймар вернется в родной Сантос в следующем году

Южная Америка

Блудный сын наконец-то окажется дома

Неймар вернется в родной Сантос в следующем году

Excelsior

Новина українською

Бразилец, который сейчас связан выгодным контрактом с саудовским клубом профессиональной лиги "Аль-Хиляль", находится вне игры из-за повреждения связок колена. Это позволило Неймару воспользоваться возможностью посетить Южную Америку.

Как сообщает UOL, во время своего визита в родной "Сантос" бразильская суперзвезда заявила игрокам в раздевалке, что вернется в родной клуб в 2025 году после завершения его контракта с саудовским клубом.

Добавим, что Неймар в этом сезоне за "Аль-Хиляль" провел всего 5 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.

По теме
yellow-arrow
Эндрик будет играть за основную команду Реала. Кастильи или аренды не будет
yellow-arrow
Защитник Бока Хуниорс привлек к себе внимание европейских клубов
yellow-arrow
Голкипером сборной Бразилии интересуются европейские клубы
Неймар Сантос (Бразилия) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UOL
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости