Неймар вернется в родной Сантос в следующем году
Блудный сын наконец-то окажется дома
Excelsior
Бразилец, который сейчас связан выгодным контрактом с саудовским клубом профессиональной лиги "Аль-Хиляль", находится вне игры из-за повреждения связок колена. Это позволило Неймару воспользоваться возможностью посетить Южную Америку.
Как сообщает UOL, во время своего визита в родной "Сантос" бразильская суперзвезда заявила игрокам в раздевалке, что вернется в родной клуб в 2025 году после завершения его контракта с саудовским клубом.
????UOL:— Brasil Football ???????? (@BrasilEdition) April 1, 2024
Neymar told players and staff that he will play at Santos in 2025. pic.twitter.com/WROzCn2Q9G
Добавим, что Неймар в этом сезоне за "Аль-Хиляль" провел всего 5 матчей, где отметился голом и 3 ассистами.
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