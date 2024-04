Неймар вернется в родной Сантос в следующем году

Бразилец, который сейчас связан выгодным контрактом с саудовским клубом профессиональной лиги "Аль-Хиляль", находится вне игры из-за повреждения связок колена. Это позволило Неймару воспользоваться возможностью посетить Южную Америку.

Как сообщает UOL, во время своего визита в родной "Сантос" бразильская суперзвезда заявила игрокам в раздевалке, что вернется в родной клуб в 2025 году после завершения его контракта с саудовским клубом.

????UOL:



Neymar told players and staff that he will play at Santos in 2025. pic.twitter.com/WROzCn2Q9G