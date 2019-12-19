Аресты, ранения, резиновые пули от полиции, поджоги и кража оружия. Эль-Класико омрачили протесты

Во время и после перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги "Барселона" – "Реал" (0:0) в Каталонии произошли массовые беспорядки. СМИ сообщают, что 46 человек получили ранения (к счастью, несерьезные), в результате столкновений возле "Камп Ноу". Шестерых фанатов забрали в больницу.

Полиция не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии и арестовала 9 человек – активисты сломали железное ограждение. К слову, от легких правонарушений в виде поджога мусорных контейнеров дошло и до серьезных – например, вскрытия полицейского фургона группой радикалов и кражи оттуда снаряжения.

Представителям правопорядка пришлось применить резиновые пули, сообщает Goal.com.

DIRECTO | Así está la situación después de que los manifestantes prendieran fuego a varios contenedores en los aledaños del Camp Nou durante el #Clásicohttps://t.co/fuhWIsaQDi pic.twitter.com/cW77OspbGV — EL PAÍS (@el_pais) December 18, 2019

Els últims aldarulls importants a Barcelona postsentència es van viure el 26 d'octubre a Via Laietana. La nit abans del 10A es van cremar alguns contenidors. Avui han tornat els enfrontaments amb els @mossos i un cos a cos directe. De nou barricades i també foam. pic.twitter.com/dNxPG1fXgu — Anna Punsí (@punsix) December 18, 2019