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Аресты, ранения, резиновые пули от полиции, поджоги и кража оружия. Эль-Класико омрачили протесты

Испания
(1 голосов)

Скучному матчу – нескучные события вне стадиона

Аресты, ранения, резиновые пули от полиции, поджоги и кража оружия. Эль-Класико омрачили протесты
Новина українською

Во время и после перенесенного матча 10-го тура Ла Лиги "Барселона" – "Реал" (0:0) в Каталонии произошли массовые беспорядки. СМИ сообщают, что 46 человек получили ранения (к счастью, несерьезные), в результате столкновений возле "Камп Ноу". Шестерых фанатов забрали в больницу.

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Полиция не пустила на стадион борцов за независимость Каталонии и арестовала 9 человек – активисты сломали железное ограждение. К слову, от легких правонарушений в виде поджога мусорных контейнеров дошло и до серьезных – например, вскрытия полицейского фургона группой радикалов и кражи оттуда снаряжения.

Представителям правопорядка пришлось применить резиновые пули, сообщает Goal.com.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Камп Ноу Барселона - Реал
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Комментарии (7)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
19.12.2019 в 17:31
пашинского выпустили и оно сразу полетело в барсу?))
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0
-1
Forsaken (Черкаси)
19.12.2019 в 14:44
Що скажуть коммі-фани Райо-Вальєкано, поліція - нацисти?
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0
0
ulych (Запоріжжя)
19.12.2019 в 13:54
Ну і як таке сприймається тими хто і надалі тороче - "футбол внє палітікі"?
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+2
0
Lion Killer (Львів)
19.12.2019 в 13:55
всі більш-менш при розумі люди розуміють і розуміли, що цей слоган - це лише слоган.
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+2
0
androma (Вересневе)
19.12.2019 в 17:28
Як казав Рейган " Я помітив що за аборти як правило виступають ті хто вже встиг народитись"
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0
0
avatar
Барселиниус (землянин)
19.12.2019 в 13:46
"Аресты, ранения, резиновые пули от полиции, поджоги и кража оружия..." Прям начало какого-то боевика блин..
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0
0
Lion Killer (Львів)
19.12.2019 в 13:54
в нас теж ше зовсім недавно були такі "бойовики"
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+1
0

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