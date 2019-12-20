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Барселона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

Испания
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Барселона - Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.2019 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Барселона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" выстояла в Эль-Класико и не позволила "Реалу" выйти на чистое первое место турнирной таблицы. А последнее задание на 2019-й год – это победить "Алавес" и встретить Рождество на вершине графика. Эрнесто Вальверде к этому и стремится.

В гости к "Барсе" пожалует "Алавес", который уже имеет опыт побед над "гранатовыми" на "Камп Ноу". Однако последние поединки против каталонцев баски сыграли неудачно, поэтому надо находить новые способы противодействия.

Матч состоится 21-го декабря 2019-го года в 17:00. В Украине в прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Интернет-трансляция – MEGOGO и Oll.tv. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Превью матча уже представлено на сайте авторством Игоря Семйона >>>

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Алавес"?

  • Беларусь - Сетанта Спорт;
  • Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
  • Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
  • Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
  • Польша - Eleven Sports 2 Poland;
  • Испания - Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
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В статье: Барселона Чемпионат Испании Алавес (Витория-Гастейс) Где смотреть футбол
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