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Барселона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги
Барселона - Алавес: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.12.2019 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол
"Барселона" выстояла в Эль-Класико и не позволила "Реалу" выйти на чистое первое место турнирной таблицы. А последнее задание на 2019-й год – это победить "Алавес" и встретить Рождество на вершине графика. Эрнесто Вальверде к этому и стремится.
В гости к "Барсе" пожалует "Алавес", который уже имеет опыт побед над "гранатовыми" на "Камп Ноу". Однако последние поединки против каталонцев баски сыграли неудачно, поэтому надо находить новые способы противодействия.
Матч состоится 21-го декабря 2019-го года в 17:00. В Украине в прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Интернет-трансляция – MEGOGO и Oll.tv. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.
Превью матча уже представлено на сайте авторством Игоря Семйона >>>
Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Алавес"?
- Беларусь - Сетанта Спорт;
- Канада - beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada;
- Хорватия - Sportklub 2 Croatia;
- Чехия - Digi Sport 2, DIGI GO;
- Польша - Eleven Sports 2 Poland;
- Испания - Mitele Plus, Movistar +, Movistar Laliga.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.