Барселона - Алавес. Где и когда смотреть онлайн LIVE-трансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" выстояла в Эль-Класико и не позволила "Реалу" выйти на чистое первое место турнирной таблицы. А последнее задание на 2019-й год – это победить "Алавес" и встретить Рождество на вершине графика. Эрнесто Вальверде к этому и стремится.

В гости к "Барсе" пожалует "Алавес", который уже имеет опыт побед над "гранатовыми" на "Камп Ноу". Однако последние поединки против каталонцев баски сыграли неудачно, поэтому надо находить новые способы противодействия.

Матч состоится 21-го декабря 2019-го года в 17:00. В Украине в прямом эфире поединок покажет телеканал "Футбол 2". Интернет-трансляция – MEGOGO и Oll.tv. Текстовая онлайн трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>.

Превью матча уже представлено на сайте авторством Игоря Семйона >>>

Где еще смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча "Барселона" - "Алавес"?