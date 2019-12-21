Эрнесто Вальверде: Барселона заканчивает год с хорошими ощущениями

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде прокомментировал домашнюю победу над "Алавесом" в рамках 18-го тура Ла Лиги.

"Мы отлично провели первый тайм, начало второй половины получилось менее интенсивным, и из-за этого мы пропустили. После третьего мяча мы окончательно успокоились. Мы не расслабились. Мы играли после очень интенсивного матча, который прошел в среду, и когда ты делаешь счет 2:0, то это кажется значительным преимуществом, но я так не думаю. Это заслуга соперника.

Мы действительно видим, что может произойти все. Для нас то, что Месси может появиться в любой момент и сделать гол с любого места на поле, – это огромное преимущество.

Мы провели очень напряженный месяц. Мы хотели подойти к отпуску на хорошей ноте, и у нас есть преимущество в том, что у нас есть полузащитники такого уровня, что мы можем их чередовать. Мы собираемся отталкиваться о том, что произошло в последней игре. В этом матче мы знали, что "Алавес" может доставить нам неприятности. Мы заканчиваем год с хорошими ощущениями, потому что мы знаем, что он длинный. Мы на правильном пути", – рассказал Эрнесто Вальверде.