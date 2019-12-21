Вальядолид - Валенсия 1:1. Гвардиола едва не приносит победу хозяевам

От этих команд сложно было ожидать зрелищной игры, с учетом того, что в четырех последних встречах чемпионата с участием "Вальядолида" дважды фиксировалась нулевая ничья. "Валенсия" демонстрировала более результативный стиль в предыдущих матчах, но по первому тайму отчетного поединка этого сказать было нельзя, именно хозяева провели его острее.

Перед матчем и Серхио, и Альберт Селадес вынуждены были "латать" дыры в составе. Первый не рассчитывал на четырех игроков, столько же отсутствующих было у "Валенсии". В результате шанс получил форвард Рубен Собрино, который в этом сезоне не провел еще ни одного полного матча и впервые вышел в старте. Однако парень настолько перенервничал, что его редкие пересечения с мячом заканчивались либо потерями, либо передачами на соперников. В целом "Валенсия" за первый тайм смогла ударить лишь раз по направлению ворот Масипа, еще раз по собственным владениям пробивал защитник "Вальядолида". Также упустил неплохой шанс Родриго, который выходил один на один с вратарем, но отпустил мяч слишком далеко и позволил защитнику разрядить обстановку. Хозяева выглядели более целостно, в основном за счет активности Тони Вильи на левом фланге. Хотелось бы отметить и Пабло Эрвиаса, который активничал справа. Правда точности ударам "Вальядолида" также не хватало, в результате до перерыва единственное попадание в створ на две команды - это та самая срезка защитника хозяев в концовке тайма.

Характер игры во второй половине не поменялся, "Вальядолид" отдал мяч сопернику, но все еще был опаснее в завершении. Даже забить хозяевам удалось, но Унал не сумел избежать офсайда при добивании. Хави Мойано имел отличный момент, но пробил выше ворот. У турецкого форварда был еще один эпизод, но в нем уже блестящую реакцию продемонстрировал Хауме Доменек. У "Валенсии" немногочисленные шансы забить гол начали возникать лишь после того как с поля ушли оба нападающих, как бы парадоксально это не звучало. Денис Черышев хлестко пробил из-за пределов штрафной площадки, но Масип был на месте и среагировал.

Мог забить и "джокер" хозяев, Серхи Гвардиола был близок к тому, чтобы все же размочить счет, но Доменек блестяще среагировал в нижнем углу. Кульминацией игры стал штрафной в исполнении все того же однофамильца Пепа, который тот исполнил блестяще. Вратарь выгреб мяч уже из-за линии и Goal line technology это четко зафиксировала. И все же гости сумели спастись, хоть и доигрывали без чистых нападающих. Ферран Торрес прошел правым флангом и прострелил на дальнюю штангу, где Мануэль Вальехо доправил мяч в сетку. Случилось это буквально в последней атаке!

Ла лига. 18-й тур

21 декабря, Вальядолид, стадион "Хосе Сорилья"

"Вальядолид" - "Валенсия" 1:1 (0:0)

Голы: Гвардиола (83) - Вальехо (90+4)

"Вальядолид": (4-4-2) Масип - Антонито, Кико, Салису, Мойяно - Эрвиас (Плано 71), Фернандес, Феде, Вилья (Ануар Тухами 78) - Рамирес (Гвардиола 68), Унал.

"Валенсия": (4-4-2) Доменек - Васс, Гарай, Габриэль, Гайа - Торрес, Парехо, Коклен, Солер (Искьердо 85) - Родриго (Вальехо 68), Собрино (Черышев 60).

Предупреждения: Солер (34), Коклен (81), Парехо (90+1)