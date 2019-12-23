Артуро Видаль: Мое будущее? Надеюсь, что останусь в Европе

Артуро Видаля уже долгое время СМИ сватают в "Интер". Полузащитник не очень доволен свои текущим положением, а Антонио Конте готов стабильно его выпускать в основу. Впервые за долгое время он сам рассказал о своем будущем.

"Я оставлю решать этот вопрос другому человеку, не хочу думать об этом во время отпуска. Уверен, что мой агент сумеет справиться с этим.

Я надеюсь, что смогу остаться в Европе. Мне совсем немного осталось до отметки в 100 голов и хочу дойти до этого. Почему я не всегда выхожу в старте? Это решение тренера. Я просто выхожу и играю в футбол", - приводит слова футболиста Marca.

Напомним, ранее Видаль открыто выразил недовольство из-за того, что не попал в стартовый состав на игру с "Реалом".