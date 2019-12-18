Полузащитник Барселоны покинул тренировку команды, узнав что не попадет в старт на Эль-Классико

Уже сегодня состоится один из главных матчей европейского футбола - "Барселона" на своем поле примет "Реал". Еще до начала игры у хозяев возникли небольшие проблемы.

По данным EPSN, Артуро Видаль досрочно завершил последнюю тренировку перед игрой. Причина - недовольство тем фактом, что он не попадет в стартовы состав.

Его товарищи по команде пытались уговорить полузащитника остаться, но он покинул тренировочную базу. Напомним, в его подписании заинтересован "Интер" и подобные события только приближают трансфер.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня в 21:00. За текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.