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Полузащитник Барселоны покинул тренировку команды, узнав что не попадет в старт на Эль-Классико

Испания
(3 голосов)

Теперь он еще ближе к своему уходу

Полузащитник Барселоны покинул тренировку команды, узнав что не попадет в старт на Эль-Классико
UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня состоится один из главных матчей европейского футбола - "Барселона" на своем поле примет "Реал". Еще до начала игры у хозяев возникли небольшие проблемы.

По данным EPSN, Артуро Видаль досрочно завершил последнюю тренировку перед игрой. Причина - недовольство тем фактом, что он не попадет в стартовы состав.

Его товарищи по команде пытались уговорить полузащитника остаться, но он покинул тренировочную базу. Напомним, в его подписании заинтересован "Интер" и подобные события только приближают трансфер.

Матч "Барселона" - "Реал" состоится сегодня в 21:00. За текстовой онлайн-трансляцией вы можете следить на нашем сайте.

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В статье: Артуро Видаль Эрнесто Вальверде Барселона Барселона - Реал
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Комментарии (15)
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liver.barca.4.0
18.12.2019 в 19:23
...и пошел на трибуну болельщиков Мадрида скандировать вместе со всеми ПУТА БАРСА ПУТА БАРСА ХЭЙ ХЭЙ Пута барса пута барса хэй хэй
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0
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 19:32
И не забудь насрать под флажком, полудурок.
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+2
-1
avatar
liver.barca.4.0
18.12.2019 в 19:48
Хэй Хэй
0
-3
СашаXM (Хмельницкий)
18.12.2019 в 18:47
опять гном состав нашептал ))) вот ж ...
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0
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 18:56
Шурочка, у тебя что ли какое-то заболевание на почве алкоголя, или наркотиков? Постоянно с каким-то гномом шепчешься? Или это ты так свой член называешь?
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+2
-2
СашаXM (Хмельницкий)
18.12.2019 в 19:00
даша а ты когда шепчишь то только своему члену? )))) сочувствую от твоего одиночества и от того и разЧитверения личности )))
0
-3
СашаXM (Хмельницкий)
18.12.2019 в 19:02
ты еще с других акков наминусуй ) че так слабо то ) или долго перелогиниваться приходится? )
0
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 19:07
Ага понял. Гнома дашкой зовут? Дашка у Сашки, или наоборот?))
+2
-2
support (Kyiv)
18.12.2019 в 19:12
оо, Санечек, у нас с тобой норм замес будет, шалава ты продинамовская, да еще и путана среаловская Будем воевать , но с феирплеем, ты ведь не на уровне вики бокассы?
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+3
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 19:14
+2
-1
СашаXM (Хмельницкий)
18.12.2019 в 21:50
еще одна шмара от дашки )) ну ок ))
0
-1
СашаXM (Хмельницкий)
18.12.2019 в 21:51
как и говорил отминусовала вся 3.14здобратия )))))))))))))))))))) чтд
0
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 18:44
Поймать и петуха на голове выщипать, а если это левая новость, тогда то же сделать автору
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+2
-1
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 18:21
І заплакав:))
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0
-3
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 19:03
Этот врядли. Другое дело бразильянки. )
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+2
-1

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