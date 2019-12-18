Барселона - Реал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Чемпионат Испании. Перенесенный матч 10-го тура. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 18.12.2019. 21:00. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес. Трансляция в Украине – ТК "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

Диспозиции

Согласитесь, прекрасно, когда события и процессы, предшествующие таким матчам, не приглушают интригу, а придают ей ускорения. Ведь нейтральным (и даже ангажированным) болельщикам интереснее наблюдать за конкурентной битвой, нежели за избиением одной из команд, что уже не раз бывало в новейшей истории Эль-Класико. В этом плане отчетный матч может стать прорывом, ведь лучшего бэкграунда придумать было нельзя.

В течение первого круга "Барса" и "Реал" синхронного переживали отрезки взлета и упадка. Каталонцы крушили всех на "Камп Ноу" (пока не наткнулись на "Славию" – ироничный смайл), а в гостях проиграли "Гранаде", "Леванте" и потеряли очки с "Осасуной" (и это мы еще не говорим о фиаско в Бильбао в стартовом туре). "Реал" наращивал темп постепенно, но как-то очень резко тормозил на равных отрезках дистанции – поражение от "Мальорки" после довольно уверенной игры с "Гранадой", фестиваль потерянных моментов в матче с "Бетисом" (0:0) после голепада в игре с "Леганесом". Оба синхронно мучились в Лиге чемпионов. "Реал" вымучил лишь вторую строчку турнирной таблицы, "Барса" вышла из первой, но только полтора матча, - из тех, которые были важными в турнирном плане, - сыграла на высоком уровне.

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Игровые тенденции

Из игровых тенденций можно выделить уменьшение игровой интенсивности мадридцев в конце поединков. В шести матчах текущей Ла Лиги "Реал" пропускал голы возле или после 75-й минуты (от "Сельты", "Вальядолида", "Вильярреала", "Леванте", "Гранады" и "Валенсии"). Когда-то такая расхлябанность стоила "сливочным" очков, а когда-то – просто нервных клеток. Хотя в последних поединках Зидану удалось найти лекарство против этой напасти. "Реал" вообще в последних поединках мало пропускал: всего три гола в шести матчах. На один из них (после ужасной ошибки Рамоса в игре с "Сосьедадом") мадридцы ответили тремя результативными ударами, на один, пропущенный, кстати, также после 75-й минуты (от "Валенсии") – голом при содействии Тибо Куртуа (передрезультативный удар); и только с "Алавесом" все было более-менее привычно и шаблонно.

Если говорить о "Барсе", то главная тенденция – магия "Камп Ноу". На своем стадионе каталонцы в этом сезоне не потеряли еще ни одного очка в чемпионате. В целом же в сезоне лишь "Славии" удалось не проиграть на "гранатовом" поле. Более того, посмотрите на разницу забитых-пропущенных на "Камп Ноу" – 30:9! В шести поединках из семи домашних "блаугранас" забивали в ворота соперников четыре или пять мячей. Соперник же ни разу не мог ответить более чем двумя.

Только "Вильярреал" проиграл на "Камп Ноу" достойно – 1:2 с приличными шансами на ничью.

Тренерские маневры

Эрнесто Вальверде даже не пытался построить игру "Барсы" по-новому. Тренер варьирует исключительно в пределах двух формаций. Одна – это когда в центре поля выходят трое классических полузащитников (например, Де Йонг, Ракитич и Артур) и тогда крайние атакеры работают на одной линии с центральным нападающим. Грубо говоря – 4-3-3.

Другая – это когда со старта выходят два классических волнореза, Месси занимает позицию под центральным нападающим, а двое вингеров получают свободу на флангах. Грубо говоря – 4-2-3-1.

И какой бы ни была модель "Барсы", рисунок игры команды определяет Лионель Месси. Даже когда соперник владеет инициативой и создает больше моментов (как было в матче с "Атлетико"), аргентинец может решить все самостоятельно.

Зидан же снова возвращает "Реал" к тем лекалам, с помощью которых команда несколько лет подряд наводила на соперников ужас в Лиге чемпионов – высокая интенсивность, большое количество длинных передач и навесов, активные фланги. Однако у Зинедина есть больше возможностей для вариаций благодаря мощным внутренним резервам. Родриго и Винисиус прижимают мяч к газону, делают игру более быстрой и более плотной, Феде Вальверде выжигает центральную зону с умением в любой момент взорваться нестандартной передачей, Карим Бензема забивает почти с любых позиций, а Азар до сих пор не раскрыл потенциала. На бельгийца возложенные надежды болельщиков "Реала", однако эту тему нужно рассматривать сквозь призму далекого будущего, а не ближайшего матча.

Дополнить стоит упоминанием о матче с "Севильей". "Реал" тогда сыграл очень осторожно, рационально и прагматично. С сухим расчетом на результат. Такой "Реал" в этом сезоне мы видели нечасто, но, вполне вероятно Зидан держит в голове именно такую ​​модель как один из вариантов противодействия магии "Камп Ноу".

Кадры и ориентировочные составы

"Барселоне" не помогут Усман Дембеле и Артур Рамос. Первый травмирован уже довольно давно, последние пятнадцать дней восстанавливался в Катаре, но в воскресенье прибыл в Барселону, и продолжит процесс выздоровления под наблюдением местных врачей.

Артур Рамос получил травму в расположение сборной Бразилии, затем усилил неприятные ощущения в игре с "Атлетико", а затем и вообще навредил себе по глупости – катание на сноуборде. В своих оптимальных кондициях бразилец, несомненно, пригодился бы "Барсе" в этом матче.

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Серхи Роберто, Клеман Лангле, Херард Пике, Хорди Альба - Фрэнки Де Йонг, Серхио Бускетс, Иван Ракитич - Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн

У "Реала" кадровых проблем гораздо больше. Эден Азар и Марсело не успели восстановиться к матчу. Как и Лукас Васкес, Хамес Родригес и давным-давно травмированный Марко Асенсио. А вот Одриосола, Браим Диас и Мариано не попали в заявку по техническим причинам.

Главная проблема для Зидана – это позиция левого защитника. Начо, конечно, трудяга, но он вряд ли выйдет в основе. Ферлан Менди довольно нестабилен, поэтому потеря Марсело вряд ли пройдет бесследно. Несмотря на то, что бразильца немало критиковали в прошлом сезоне за некачественное выполнение своих прямых обязанностей как защитника.

Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди - Тони Кроос, Карлос Каземиро, Феде Вальверде, Лука Модрич - Карим Бензема, Гарет Бэйл

Прогноз – ничья 1:1

Ну вот мы с вами проанализировали путь команд к этому поединку и вывели заключение, что обеим есть чем удивить, но обе в тот же час уязвимы. Обе в последнем туре потеряли очки и обе возглавляют таблицу с одинаковыми показателями. Букмекеры отдают довольно существенное преимущество "Барсе", мы же рискнем спрогнозировать ничью. Результативную, возможно, даже с тотал больше 2,5.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша