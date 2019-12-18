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Барселона - Реал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании

Испания
(6 голосов)

Барселона - Реал: Прогноз и анонс матча ⋉ 18.12.2019 ⋊ Ла Лига онлайн на UA-Футбол

Барселона - Реал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Испании. Перенесенный матч 10-го тура. Испания. Барселона. "Камп Ноу". 18.12.2019. 21:00. Арбитр в поле – Алехандро Эрнандес Эрнандес. Трансляция в Украине – ТК "Футбол 2", MEGOGO, Oll.tv

Диспозиции

Согласитесь, прекрасно, когда события и процессы, предшествующие таким матчам, не приглушают интригу, а придают ей ускорения. Ведь нейтральным (и даже ангажированным) болельщикам интереснее наблюдать за конкурентной битвой, нежели за избиением одной из команд, что уже не раз бывало в новейшей истории Эль-Класико. В этом плане отчетный матч может стать прорывом, ведь лучшего бэкграунда придумать было нельзя.

В течение первого круга "Барса" и "Реал" синхронного переживали отрезки взлета и упадка. Каталонцы крушили всех на "Камп Ноу" (пока не наткнулись на "Славию" – ироничный смайл), а в гостях проиграли "Гранаде", "Леванте" и потеряли очки с "Осасуной" (и это мы еще не говорим о фиаско в Бильбао в стартовом туре). "Реал" наращивал темп постепенно, но как-то очень резко тормозил на равных отрезках дистанции – поражение от "Мальорки" после довольно уверенной игры с "Гранадой", фестиваль потерянных моментов в матче с "Бетисом" (0:0) после голепада в игре с "Леганесом". Оба синхронно мучились в Лиге чемпионов. "Реал" вымучил лишь вторую строчку турнирной таблицы, "Барса" вышла из первой, но только полтора матча, - из тех, которые были важными в турнирном плане, - сыграла на высоком уровне.

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Игровые тенденции

Из игровых тенденций можно выделить уменьшение игровой интенсивности мадридцев в конце поединков. В шести матчах текущей Ла Лиги "Реал" пропускал голы возле или после 75-й минуты (от "Сельты", "Вальядолида", "Вильярреала", "Леванте", "Гранады" и "Валенсии"). Когда-то такая расхлябанность стоила "сливочным" очков, а когда-то – просто нервных клеток. Хотя в последних поединках Зидану удалось найти лекарство против этой напасти. "Реал" вообще в последних поединках мало пропускал: всего три гола в шести матчах. На один из них (после ужасной ошибки Рамоса в игре с "Сосьедадом") мадридцы ответили тремя результативными ударами, на один, пропущенный, кстати, также после 75-й минуты (от "Валенсии") – голом при содействии Тибо Куртуа (передрезультативный удар); и только с "Алавесом" все было более-менее привычно и шаблонно.

Если говорить о "Барсе", то главная тенденция – магия "Камп Ноу". На своем стадионе каталонцы в этом сезоне не потеряли еще ни одного очка в чемпионате. В целом же в сезоне лишь "Славии" удалось не проиграть на "гранатовом" поле. Более того, посмотрите на разницу забитых-пропущенных на "Камп Ноу" – 30:9! В шести поединках из семи домашних "блаугранас" забивали в ворота соперников четыре или пять мячей. Соперник же ни разу не мог ответить более чем двумя.

Только "Вильярреал" проиграл на "Камп Ноу" достойно – 1:2 с приличными шансами на ничью.

Тренерские маневры

Эрнесто Вальверде даже не пытался построить игру "Барсы" по-новому. Тренер варьирует исключительно в пределах двух формаций. Одна – это когда в центре поля выходят трое классических полузащитников (например, Де Йонг, Ракитич и Артур) и тогда крайние атакеры работают на одной линии с центральным нападающим. Грубо говоря – 4-3-3.

Другая – это когда со старта выходят два классических волнореза, Месси занимает позицию под центральным нападающим, а двое вингеров получают свободу на флангах. Грубо говоря – 4-2-3-1.

И какой бы ни была модель "Барсы", рисунок игры команды определяет Лионель Месси. Даже когда соперник владеет инициативой и создает больше моментов (как было в матче с "Атлетико"), аргентинец может решить все самостоятельно.

Зидан же снова возвращает "Реал" к тем лекалам, с помощью которых команда несколько лет подряд наводила на соперников ужас в Лиге чемпионов – высокая интенсивность, большое количество длинных передач и навесов, активные фланги. Однако у Зинедина есть больше возможностей для вариаций благодаря мощным внутренним резервам. Родриго и Винисиус прижимают мяч к газону, делают игру более быстрой и более плотной, Феде Вальверде выжигает центральную зону с умением в любой момент взорваться нестандартной передачей, Карим Бензема забивает почти с любых позиций, а Азар до сих пор не раскрыл потенциала. На бельгийца возложенные надежды болельщиков "Реала", однако эту тему нужно рассматривать сквозь призму далекого будущего, а не ближайшего матча.

Дополнить стоит упоминанием о матче с "Севильей". "Реал" тогда сыграл очень осторожно, рационально и прагматично. С сухим расчетом на результат. Такой "Реал" в этом сезоне мы видели нечасто, но, вполне вероятно Зидан держит в голове именно такую ​​модель как один из вариантов противодействия магии "Камп Ноу".

Кадры и ориентировочные составы

"Барселоне" не помогут Усман Дембеле и Артур Рамос. Первый травмирован уже довольно давно, последние пятнадцать дней восстанавливался в Катаре, но в воскресенье прибыл в Барселону, и продолжит процесс выздоровления под наблюдением местных врачей.

Артур Рамос получил травму в расположение сборной Бразилии, затем усилил неприятные ощущения в игре с "Атлетико", а затем и вообще навредил себе по глупости – катание на сноуборде. В своих оптимальных кондициях бразилец, несомненно, пригодился бы "Барсе" в этом матче.

"Барселона": Марк-Андре тер Штеген - Серхи Роберто, Клеман Лангле, Херард Пике, Хорди Альба - Фрэнки Де Йонг, Серхио Бускетс, Иван Ракитич - Лионель Месси, Луис Суарес, Антуан Гризманн

У "Реала" кадровых проблем гораздо больше. Эден Азар и Марсело не успели восстановиться к матчу. Как и Лукас Васкес, Хамес Родригес и давным-давно травмированный Марко Асенсио. А вот Одриосола, Браим Диас и Мариано не попали в заявку по техническим причинам.

Главная проблема для Зидана – это позиция левого защитника. Начо, конечно, трудяга, но он вряд ли выйдет в основе. Ферлан Менди довольно нестабилен, поэтому потеря Марсело вряд ли пройдет бесследно. Несмотря на то, что бразильца немало критиковали в прошлом сезоне за некачественное выполнение своих прямых обязанностей как защитника.

Тибо Куртуа - Дани Карвахаль, Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Ферлан Менди - Тони Кроос, Карлос Каземиро, Феде Вальверде, Лука Модрич - Карим Бензема, Гарет Бэйл

Прогноз – ничья 1:1

Ну вот мы с вами проанализировали путь команд к этому поединку и вывели заключение, что обеим есть чем удивить, но обе в тот же час уязвимы. Обе в последнем туре потеряли очки и обе возглавляют таблицу с одинаковыми показателями. Букмекеры отдают довольно существенное преимущество "Барсе", мы же рискнем спрогнозировать ничью. Результативную, возможно, даже с тотал больше 2,5.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

Барселона - Реал. Анонс и прогноз на матч чемпионата Испании - изображение 1

Послесловие. Мы умышленно не затрагивали тему переноса матча, не углубляясь к причинам, которые этот перенос обусловили. Только сделали посыл к теме благодаря главному фото (источник – Marca).

На этом фото – творение художника Tvboy, который уже известен изображениями "выдающихся" поцелуев между Лионелем Месси и Криштиану Роналду, а также Карлесом Пучдемоном и Мариано Рахой.

Называется картина "Испания целуется и говорит" ("Испания, целуйся и разговаривай"), написанная смешанной техникой спрея и акрила на уличных постаментах в Каталонии. Серхио Рамос и Херард Пике на этой картине – как яркие представители Испании и Каталонии, а поцелуй между ними – призыв к диалогу между Испанией и Каталонией в плоскости спора о независимости последней.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Прогнозы Барселона - Реал
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Комментарии (55)
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VladKoval61 (Херсон)
18.12.2019 в 11:59
думаю будет ничья
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 14:00
В таком случае не думай.. Просто напиши: Да здравствует Барселона! )
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+1
-1
VladKoval61 (Херсон)
18.12.2019 в 11:58
levf. ,eltn ybxmz
Ответить
0
-2
avatar
almostfullmoon (Днепропетровск)
18.12.2019 в 11:58
Ну не зря же поговорка есть, что только у Барсы два официальных стадиона. Камп Ноу для игр и Сантьяго Бенрабеу для тренировок
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+3
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 14:03
А вернее Сантьяго БернаЛео.. ))
Ответить
+1
-1
v.grischuk (Винница)
18.12.2019 в 10:58
Посмотрим после завершения матча, что писать будут барселонщики))))Реал выиграет или ничья.
Ответить
+2
-3
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 11:18
А шо будет, то и напишем, не переживай. )) Винница?..
Ответить
+2
-1
avatar
okolegko (Київ)
18.12.2019 в 13:21
О, вже випустили? Вітаю
+3
0
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 14:02
Дякую!
+1
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 09:42
Секта зомбованих барсуків майже вся в зборі. Не вистачає вічноп'яного лисого черепа))). Навіть дурника до дурників з палати в палату перевели.)))
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0
-3
zharikss (Секешфехервар)
18.12.2019 в 11:56
Глянь в дзеркало, там такий же зомбований "реаліст".п.с. Мені Пох.ynwa!!!
Ответить
+2
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
18.12.2019 в 12:30
Ти звідки вилізло? І не прикривайся Ліверпулем, серед фанів цього славетного клубу дурників немає .За Фехервар свій і за свою мадярсько-путінську партію Йоббік переживай, сепаре.
0
-2
zharikss (Секешфехервар)
18.12.2019 в 14:14
А дійсно люди правду пишуть...піди прокапайся
+1
0
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 14:49
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ) Настенька, какая-то секта у вас мелкая, всего два человека? А ну да, ещё один, которого зовут на букву пи........ , наверное до сих пор в бане моется, так сказать...
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
18.12.2019 в 08:48
Всем привет. У Реала больше кадровых проблем и минус один день. Поэтому прогноз такой - без прогнозов.
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 07:33
Вперед Реал!!!!!!!!!!!!!!!!!!Порвіть балерин на запчастини,а я познущаюся з зомбі:)До сих пір приємно згадувати Ліверпуль-Балет 4-0 і підозрілу мовчанку оленя з компанією:)))Тільки Реал,Тільки Перемога!!!!!!!!P.S.КР найкращий:)
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+5
-5
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
18.12.2019 в 08:32
Попробую расшифровать твою белиберду! Итак! "Вперед реал!" Всё верно, Лео Месси об этом сказал. На Бернабеу играть легче, т.к. статус хозяев матча не позволяет Реалу сидеть в обороне! Да и трибуны гонят команду вперед! Я согласен, что на Камп Ноу реал побежит вперед ! Пусть Барселоне будет легче! ... "Порвить балерин!" Вот здесь не вижу логику... Если Реал сами себя порвут, ведь они и есть балерины, то мне просто страшно за окончательный счет матча! Ты пишешь, что хочешь "познущатися с зомби". Я так понимаю, после матча ты организуешь круглый стол своих друзей - гробика, прокопчука и т.д. и будешь их троллить? Что касается Ливерпуля и реаловских балерин, здесь вообще не вижу логики. Наверное ты хотел сказать, что тебе приятно вспоминать вылет Реала от Аякса, а также вылет кр7, от тоже Аякса...Ну и что-то непонятно, что ты имел в виду КР - лучший.. КР - это Кривой Рог? ты фанат зе ? А может КР - это Кропивницкий?
Ответить
+3
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
18.12.2019 в 10:48
Я тебе умАляю, не виспався? ))
Ответить
+2
-1
zharikss (Секешфехервар)
18.12.2019 в 11:57
Гггг, а ти ще сцявся під себе, коли той же лівер розірвав реал на Енфілді 4-0???
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+3
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 01:24
Бааа!!! Знакомые всё лица! Всем друзьям-барселонцам физкульт-привет!
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+3
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 01:38
Ответить
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 02:01
Смотрю этот чудик из палаты №6 тоже здесь, народ веселит.. Радуется, шо уже выписали.. Ну-ну.. )) По-написал тут шо то с километр блин.. Ещё и плюсы ему кто-то ставит. Офигеть. ))
+2
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
18.12.2019 в 02:04
Ответить
+3
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 02:20
Вот и Боря не спит ))
+2
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 02:28
Чёрный Боря привет! Рад тебя видеть! Слава героям! Смерть ворогам!
+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 03:23
Чёрный Боря - красава ! Наш человек!
+3
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 01:15
Я наверное всё таки воздержусь от прогнозов 5-0 и более. Если посмотреть результаты последних семи встреч этих команд на Камп Ноу, то они не очень: 2 победы Барсы, 2 победы Реала и 3 ничьи. В тоже время последние семь матчей в Мадриде: 6 побед Барсы и лишь одна Реала. Ёлки-палки, надо Эль Класико проводить только в Мадриде, там лучше получается.
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+5
-3
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Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 01:40
Вот, Алекс, как и обещал, перед Эль-Класико облачился в свои боевые сине-гранатовые доспехи! Готов сразиться хоть с самим Дьяволом! А ну подайте-ка мне сюда какого-нибудь мадридаста, живо! Где майамец?
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+3
-2
avatar
Йог Сотот (палата №6)
18.12.2019 в 00:59
Всёёё! Только шо ко мне подходил врач и сказал, шо он меня уже выписал! До свидания господа! Кого ненароком оскорбил или обидел прошу меня простить. Пока!
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+5
-2
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MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 01:09
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+1
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
18.12.2019 в 02:02
Ответить
+2
-2
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Red_Cat (Харків - це Україна!)
17.12.2019 в 23:05
3:0. мадридские крысы не забьют ни одного.
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+3
-1
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Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 21:54
Завтра обладатель шести ЗМ Месси просто-таки обязан забить парочку голов "белым крысам" и этим самым заткнуть глотки всем его гейтерам! Ну а теперь о наших баранах... Тревожно.. Тревожно за защитные порядки. Реал будет бить именно туда.. именно в зону Пике. Это сейчас самое уязвимое место. Не знаю состав.. но если Ленгле, то жди беды.. Надо ставить негров.. Юмтити, Тодибо.. А Семеду молодец! Ну так вот.. Видаля с первых же минут.. проиграем центр, пиши-пропало.. Эх жаль Артура не будет, Ракитич во 2-ом тайме зд.охнет. Де Йонгу жму руку, тут порядок! Ах, да.. Серёжа Бускетс.. думаю из последних сил, но вытянет полтора тайма. Всегда хаю увальня Роберто, но завтра он тоже пригодится, какая разница какие атаки запарывать, свои или чужие? Впереди ессеессно Месии и Суарес! Никаких ложных девяток, с Реалом этот номер вряд ли пройдёт, если конечно Зидан ещё при памяти и в здравом уме.)) Суаресу побольше падать перед штрафной, Месси нужна точка для удара.. и пусть укусит Рамоса за ухо.)) Гризмана только на замену, вначале будет только суетиться и мешать. Ну и конечно же Вальверде! Ему одеть новый лапсердак, отполировать штиблеты, сесть на барабан и сделать"наполеона".. тьфу ты.. сесть на корточки и сделать умное лицо.. )) И больше уверенности нашим ребятам, мы ведь хозяева, мы дома, МЫ ИГРАЕМ НА КАМП НОУ!!! Реал будет разбит, победа будет за нами! Да здравствует Барселона! Барса понад усе! Благодарю за внимание. Алграб длб!
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+5
-5
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MES QUE UN CLUB
17.12.2019 в 22:26
Ух ты...... вот это даа
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+4
-3
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Йог Сотот (палата №6)
18.12.2019 в 00:22
Ну дык.. какое событие, такой и коммент.. ))
+2
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
18.12.2019 в 02:01
Останні два слова - в яблучко - підписуюсь ))
Ответить
+3
-2
Algrab (Костопiль)
18.12.2019 в 07:25
всі барсодрочери-длби,особливо чорнозадий боря:)
Ответить
+1
-5
avatar
Blackboria (Тернопіль)
18.12.2019 в 10:42
Не будь таким заздрісним, троляка - карма негативна буде!
+3
-1
metall5291 (Kharkiv)
18.12.2019 в 09:07
Привет, Йог. Понравился твой комментарий, честно. Перечитал пару раз и поставил + Юмор - всегда хорошее и положительное чувство. Весь пост о том, как бы Барсе не проиграть. Зато начало и концовка - бодрые. Хотел бы в подобном ухе написать о Реале, но не получается. Действительно тревожно. Не хотелось бы "приплыть" в Барселоне по - крупному. А вот по - тихому выиграть было бы хорошо. Поэтому "день тишины" как перед выборами.
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 11:01
Спасибо за добрые слова Йог Сототу, встречу его, передам. ))
+2
-1
Joyce (Donetsk)
17.12.2019 в 19:37
Нет смысла читать "анализ". Учитывая текущую ситуацию в Испании, можно смело ставить на ничью. Испании сегодня нужен мир. 2-2 :)
Ответить
+3
-9
avatar
Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 21:00
А Каталонии сатисфакция!
Ответить
+3
-3
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.12.2019 в 19:18
Хотелось бы 5-0 !!! Ну, или 5-1 ...
Ответить
+11
-4
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
17.12.2019 в 19:27
А как же традиционные для ФКБ дома в этом сезоне 5:2 с раздвиганием ног для золотой бутсы?
Ответить
+2
-10
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
17.12.2019 в 20:15
Мне помнится, некоторое время назад Месси воткнул парочку Куртуа между ног... Ты намекаешь на то, чтобы Месси повторил? Я не против! Но а в целом, не важно.. В этом чемпионате Барса два матча закончила 5-2 в свою пользу, один 5-1... По логике должно быть 5-0 ! Но это особый матч, который будет проведен в условиях, близких к экстремальным и в этом матче все может быть. Главное, чтобы после матча все игроки матча и болельщики на трибунах были живы и здоровы.
+5
-3
Algrab (Костопiль)
17.12.2019 в 19:45
Ну і хочи собі:)
Ответить
+1
-10
Algrab (Костопiль)
17.12.2019 в 19:14
Ну що,почнемо?Перемога Реалу 2-1.
Ответить
+2
-11
avatar
Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 20:52
Ну что же, начнём-с.. 5-2.. Сине-гранатовые ходят и выигрывают.
Ответить
+4
-2
avatar
Blackboria (Тернопіль)
18.12.2019 в 01:59
І тролляка не забарився ))
Ответить
+2
-2
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2019 в 18:39
Умный прогноз от Игоря. Ни вашим, ни нашим, а там как получится
Ответить
+8
0
avatar
Йог Сотот (палата №6)
17.12.2019 в 20:44
О, появился! Где ты был эти три дня? Я уже переживать начал, не случилось ли чего. Привет дружище! Ну шо, зададим жару мадридастам?
Ответить
+3
0
avatar
MES QUE UN CLUB
17.12.2019 в 21:11
Ох зададим!!! Я из-за этих мадридасов 25% от стоимости билетов потерял из-за переноса матча. Теперь ух как задам у телевизора У меня всё Последние дни не до футбола было. Сейчас всё внимание Лео .... бумаги, в школу чтобы после Рождественского перерыва сразу пошёл и так далее. Обе дочери уже давно выросли, уже забыл, как это заниматься воспитанием
+2
-2
avatar
Йог Сотот (палата №6)
18.12.2019 в 00:25
Я надеюсь Лео за Барсу уже болеет, так ведь? Кстати, сколько мальцу?
+2
-1
avatar
MES QUE UN CLUB
18.12.2019 в 00:54
Ему 8 лет. На один год младше моей старшей внучки Вот так бывает, что у внучки появился дядя почти на год младше её А по поводу болеть за Барсу.... за этим дело не станет. У меня вон жена во всю за Барсу болеет, хотя её раньше само слово «футбол» раздражало. Лео слишком стеснительный, но то такэ, скоро будет такой же бешенный ( в хорошем смысле), как и его новый тато
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
18.12.2019 в 02:53
Татусь блин..
+1
-2

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