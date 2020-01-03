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Вальверде: Видаль не будет продан этой зимой

Испания
(1 голосов)

Полузащитник останется в команде

Вальверде: Видаль не будет продан этой зимой
UA-Футбол
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Совсем недавно появилась информация о том, что Артуро Видаль планирует судиться с "Барселоной" из-за денежных бонусов. Это вполне могло отразиться на уходе футболиста из клуба.

Однако Эрнесто Вальверде заявил, что "Барселона" не будет больше продавать игроков зимой.

"Я не вижу никаких проблем, не думаю, что эта конкретная ситуация на что-то повлияет. Видаль продолжает тренироваться со всеми в общей группе. Я могу сказать, что после ухода Аленья, мы больше не будем продавать игроков зимой", - заявил Вальверде.

Ранее сообщалось, что Видаль уже согласовал контракт с "Интером".

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В статье: Артуро Видаль Эрнесто Вальверде Барселона Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
03.01.2020 в 20:18
Добре хоч Аленью за проханням родича і позаштатного прес-аташе віддали в Бетіс пограти. А іншим - зась; Хай гниють на лавці!
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