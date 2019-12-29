Интер договорился с Видалем о личном контракте, но Барса не спешит отпускать хавбека

"Интер" договорился с полузащитником "Барселоны" Артуро Видалем об условиях его личного контракта, сообщает известный итальянский инсайдер Николо Скира.

Соглашение будет рассчитано до лета 2022 года, и за этот период Видаль заработает более 16,5 миллионов евро. До конца нынешнего сезона чилиец будет получать 4,5 миллиона евро плюс бонусы, а с лета 2020 года его зарплата вырастет до 6 миллионов.

Агент Видаля ведет переговоры с "Барселоной", которая требует у "Интера" 20 миллионов евро за трансфер чилийца. "Нерадзурри" же рассчитывают взять полузащитника в аренду с обязательством выкупа за 12 млн евро.

Напомним, Артуро Видаль уже работал под руководством Антонио Конте в "Ювентусе".