Зинедин Зидан: Реал натерпелся в первом тайме, но Куртуа нас спасал

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями после выездной победы над "Хетафе".

"Реал натерпелся в первом тайме, Куртуа играл отлично. Мы хорошо проявили себя как команда, сыграв на таком сложном стадионе.

Поначалу нам было трудно разыгрывать мяч, так что пришлось действовать более прямолинейно. Мы заработали положительный результат все вместе как команда. Куртуа спас нас трижды в первом тайме, сыграв решающую роль. Тибо – важный игрок в нашей команде, что он и показывает. Не только сейчас, но и на протяжении долгого времени.

Модрич – действительно важный игрок для "Реала". Он провел отличный матч. Лука Модрич – это всегда Лука Модрич. Мы знаем, что он способен привнести в команду. Я рад его голу и, прежде всего, его забегу на 90-й минуте", – поделился французский наставник.