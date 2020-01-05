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Вальверде: Удаление де Йонга сломало нашу игру

Испания
(1 голосов)

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Вальверде: Удаление де Йонга сломало нашу игру
Новина українською

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после ничьи с "Эспаньолом" (2:2).

"Удаление де Йонга полностью сломало нашу игру. У нас было три шанса убить игру, но все закончилось тем, что Эспаньол использовал свой единственный момент и вырвал ничью.

Мы более-менее контролировали матч, чувствовали себя хорошо, когда отыгрались и собирались забить еще. Эспаньол пошел вперед, и мы получили больше пространства. Это было нам на руку. Но у Эспаньола появился один шанс и они тут же его реализовали", – цитирует Вальверде Marca.

После первого круга Ла Лиги "Барселона" и "Реал" делят первое место в таблице. На счету команд по 40 набранных очков.

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В статье: Эрнесто Вальверде Барселона
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Комментарии (2)
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ВітяДобрий ніч (Київ)
05.01.2020 в 11:30
Кажуть, що Вальведе фізрук,але це не так.. Просто йому доводиться підстроюватись під забаганки хитрого володаря купи золотих мячів, який грати, напрягатись, тренуватись вже не хоче, але хоче бути на вершині
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Барселиниус (землянин)
05.01.2020 в 13:35
Вальверде физрук и это ТАК.
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