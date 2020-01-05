Вальверде: Удаление де Йонга сломало нашу игру

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями после ничьи с "Эспаньолом" (2:2).

"Удаление де Йонга полностью сломало нашу игру. У нас было три шанса убить игру, но все закончилось тем, что Эспаньол использовал свой единственный момент и вырвал ничью.

Мы более-менее контролировали матч, чувствовали себя хорошо, когда отыгрались и собирались забить еще. Эспаньол пошел вперед, и мы получили больше пространства. Это было нам на руку. Но у Эспаньола появился один шанс и они тут же его реализовали", – цитирует Вальверде Marca.