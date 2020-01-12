Как Лунин выиграл серию пенальти в Кубке Испании. ВИДЕО

Вашему вниманию видеообзор поединка 1/32 финала Кубка Испании, в котором Вальядолид с Андреем Луниным в воротах встречался с Марбельей, играющей в Сегунде В. Украинский голкипер имел достаточно работы в течение игры, в первом тайме он пропустил гол после удара с дальней дистанции, но его партнеры смогли перевести матч в овертайм. В итоге пришлось бить пенальти, и здесь уже Лунин показал себя с наилучшей стороны - Андрей отразил два удара, и его команда прошла в следующий раунд.

Кубок Испании. 1/32 финала

Марбелья - Вальядолид 1:1, по пен. 1:4

Голы: Пауло 39 - Унал 86