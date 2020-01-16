Команда футбольного дня. Реал Овьедо – шаг вперед для Лунина

Парадоксальная ситуация: переход из Ла Лиги на более низкий уровень испанского футбола (в Сегунду) нужно расценивать в контексте Андрея Лунина как прогресс. Ведь после полутора лет простоя дальнейшее пребывание в тени конкурентов, пусть даже и на уровне элиты, грозило потерей не только игрового тонуса, но и статуса перспективного.

Лунин, несмотря на минимальное количество сыгранных минут в течение этих полутора лет, постоянно оставался в центре внимания ведущих испанских СМИ. В пользу украинца играли, во-первых, статус чемпиона мира среди юниоров, во-вторых, привязка к "королевскому клубу", игроки которого всегда находятся на карандаше и в объективе. Но хорошая "пресса" никак не способствовала укреплению авторитета Лунина в глазах сначала Маурисио Пельегрино, тренера "Леганеса", а затем и Серхио Гонсалеса – тренера "Вальядолида". В обоих клубах его держали только в качестве запасного, видя в нем идеального кандидата на эту роль. Но не доверяли, даже когда ошибались и Пичу Кеульяр, и Хорди Масип.

Поэтому, Лунину приходилось довольствоваться крошками. Например, ситуацией, когда перед матчем с "Атлетико" значительное количество футболистов "Леганеса", среди которых был и Иван Куэльяр, намеренно "слились" с игры путем дисквалификации. Лунин на "Метрополитано" сыграл в воротах ослабленной команды, проиграл, но сделал, в частности, сейв, который занял видное место в подборке лучших действий вратарей в испанском элитном дивизионе сезона 2018/19.

В "Вальядолиде" было и того меньше шансов, но и одного матча Лунину хватило для написания истории в этой команде. Говорим об одном матче, потому как поединок против "Андорры" в первом раунде Кубка Испании не следует принимать во внимание – по воротам украинца не было нанесено ни одного точного удара. А вот с "Марбельей" пришлось попотеть: пропустил обидный гол, но, кроме того, совершил пять сейвов в игровое время, выиграв, в частности, сложную дуэль у брата-близнеца Хосе Кальехона Хуана. А потом блестяще проявил себя в серии пенальти.

Однако к тому времени судьба Лунина уже была определена. "Вальядолид" не против был сохранить украинца в своем составе как дублера Масипа, однако желание не ссориться с "Реалом", который настаивал на изменении ситуации, оказалось сильнее. С третьей попытки мадридцы отдали Лунина команде, которая, похоже, действительно готова сделать ставку на него как на основного вратаря.

До этого "Овьедо" обходился в сезоне лишь двумя голкиперами – 25-летним Альфонсо Эрреро и 34-летним Нерео Шампанье. Чаще всего играл последний, и именно он является главным конкурентом украинца за место под солнцем. Голкипер без выдающихся задатков, без выдающейся карьеры и самое главное – без передового авторитета в раздевалке. Поэтому тренерам "Овьедо" ничто не помешает быстро встроить Лунина в состав. Подтверждение этому – попадание украинца в заявку на сегодняшний матч Сегунды против "Альмерии". По принципу "с места в карьер".

"Овьедо" – команда с именем. Хотя и без выдающихся достижений. Она существует с 1926-го года, хотя в течение своего пути пережила немало кризисных периодов и даже находилась на грани исчезновения. В частности, в начале 2000-х клуб не был в состоянии выполнять свои финансовые обязательства и продолжил бесцветное существование в четвертом дивизионе без инвестиций и поддержки от местных властей. Позже, годов десять спустя, история повторилась и от краха клуб спасли только его звездные воспитанники. Такие как Санти Касорла, Хуан Мата, Мичу и Адриан Лопес. Они рекламировали акции "Овьедо" в соцсетях и своим авторитетом привлекли к клубу не только внимание, но и способствовали финансовым вливаниям. Но относительно благодатной жизнью клуб зафонтанировал после инвестиций в конце 2017-го года от Карлоса Слима – одного из богатейших людей мира. Миллиардер тогда выкупил контрольный пакет акций клуба за 2,5 миллиона долларов.

Уже через три года "Овьедо" впервые за тринадцать сезонов поднялся в Сегунду и вот проводит там уже пятый сезон подряд. В целом же клуб 38 сезонов провел в элитном дивизионе и еще в середине 90-х отыграл там свой тысячный матч. По показателю элитарного опыта новый клуб Лунина входит в топ-20 в Испании, хотя последний раз в Ла Лиге "Овьедо" был представлен в далеком 2000/01-в футбольном году.

Несмотря на патронат Карлоса Слима, "готы" (одно из прозвищ команды) в деньгах не купаются. Клуб пытается существовать по ресурсам. Показательный факт: после перехода Лунина в "Овьедо" именно украинец с ценником в три миллиона евро является самым дорогим кадровым ресурсом клуба. А единственный раз за последние почти 25 лет "Овьедо" заплатил за футболиста... аж 220 тысяч евро (за Хоселу "Гранаде"). Пища клуба – это арендованные и свободные агенты.

Такая ситуация обусловлена ​​еще и тем, что клуб почти не зарабатывает на трансферах. В последний раз "Овьедо" получал деньги за футболиста летом 2006-го, когда в "Депортиво" был продан уже упоминавшийся нами Адриан Лопес.

Хотя есть в послужном списке "Овьедо" и звездные продажи. В частности, Роберт Просинечки с "Овьедо" переходил в "Барсу" за три миллиона евро, а игрока сборной Испании Сезара Мартина продали в "Депортиво" за 7,4 миллиона евро. На конец девяностых – большие деньги.

Лунина "Овьедо" не сможет продать, перепродать или сдать в аренду. Потому что он игрок, принадлежащий "Реалу" и который будет выступать за "готов" временно. Но для Лунина "Овьедо" – это среда, где можно расти. И на данном этапе карьеры – это нужный и важный шаг вперед.

Тем более, в "Овьедо" действительно будет шанс набить шишки, без которых, как известно, не обходится ни один процесс становления. Особенно для вратаря.

Команда не претендует на что-то грандиозное в этом сезоне – борется за то, чтобы сохранить прописку в Сегунде. И имеет одну из худших защит в лиге. Только "Депортиво" (Ла-Корунья), последняя и худшая команда чемпионата, после 22-х туров пропустил больше. Да и то лишь на один гол. "Овьедо" – одна из пяти команд Сегунды, что пропустили после половины дистанции более тридцати голов.

Тренер у команды молодой – 37-летний почти новичок профессии Хави Розада. Почти, потому что тренирует мужчина с 2013-го года, но сначала был в "Леальтаде" на низших ступенях профессионального футбола, а затем – два года работал с дублем "Овьедо". Нынешняя каденция, которая началась лишь в сентябре 2019-го – первый опыт Розада на таком уровне. Это, собственно, тренер, который не должен подвергаться воздействию привычек и стереотипов, которые мешали, в частности, Пельегрино и Серхио применять ротацию вратарей, а первому привили нелюбовь к футболистам, вызываемым в свои сборные. Лунин будет получать шансы не вопреки обстоятельствам, как это было в его предыдущих испанских командах.

И первый матч может сыграть уже сегодня.