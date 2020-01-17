Примера. 20-й тур. Хетафе без особого труда громит Леганес

"Хетафе" в последних матчах не радовал своих болельщиков. Два поражения в Ла Лиге с "сухими" счетами (от "Вильярреала" и "Реала"), а также позорный вылет из Кубка Испании, снизили планку самооценки футболистов до уровня плинтуса. И ожидалось, что будет сложно "городским" на поле "Леганеса". Но в этом своеобразном дерби "Хетафе" проявил все лучшее, чем обладает.

Еще до 35-й минуты гости оформили разгром соперника и дальше действовали в своей излюбленной манере – аккуратно, без резких движений. И без мяча: в итоге "Леганес" более 60-и процентов игрового времени владел снарядом. Но бесполезно.

Что интересно, "Хетафе", кроме трех результативных ударов, в створ ворот "Леганеса" больше не пробивал. "Пепинерос" же дважды попадали в рамку, чего было бы мало для получения очков, даже если бы невнимательно играл Давид Сория. Но он играл внимательно.

В конце матча была неприятная стычка, но это оставит отпечаток только на заявке "Хетафе" на следующий поединок. В этом же было все понятно задолго до финального свистка.

Леганес. "Бутарке"

"Леганес" - "Хетафе" 0:3

Голы: Леандро Кабрера 12, Аллан-Ромео Ньом 21, Хайме Мата 33

"Леганес": Иван Куэльяр, Кеннет Омеруо, Унаи Бустинса, Хонатан Сильва, Роке Меса (Хосе Арнаис 57), Гидо Каррильо, Рубен Перес, Кевин Родригес, Мартин Брайтвайт, Оскар Арнаис (Айтор Руйбаль 77), Родриго Тарин (Ресио 46)

"Хетафе": Давид Сория, Даконам Дьене, Хайме Мата, Аллан-Ромео Ньом (Одженекаро Этебо 31), Марк Кукурелла Сасета (Файчал Файр 89), Матиас Оливера, Мауро Арамбарри, Хорхе Молина (Уго Дуро 84), Дамиан Суарес, Неманья Максимович, Леандро Кабрера

Предупреждения: Роке Меса 53, Мартин Брайтвайт 56, Хосе Арнаис 66, Ресио 76, Рубен Перес 90+1, Хонатан Сильва 90+1 - Аллан-Ромео Ньом 15, Неманья Максимович 64, Хайме Мата 72, Дамиан Суарес 90+1