Примера. 20-й тур. Шок Валенсии на Мальорке

"Мальорка" до сих пор остается с нулем в графе "гостевые победы". В девяти матчах за пределами своего стадиона островитяне добыли лишь одно очко. Зато на родной земле "Мальорка" бьется отчаянно со всеми – несмотря на статус соперника.

В первом круге здесь пали "Реал", "Вильярреал", "Эйбар", пострадал (потеря двух очков) "Атлетик" из Бильбао. А второй круг началось с оглушительной победы "Мальорки" над "Валенсией".

Островитяне играли в свой футбол, а вот "Лос Чес" не отошли от Саудовской Аравии. По крайней мере, сегодня мы видели повторение того, что было в матче с "Реалом" в Суперкубке – жалкие страдания подопечных Селадеса. Один удар в створ ворот – плачевный результат. Пусть даже этот удар и стал результативным.

Это произошло уже при счете 0:4 и при численном меньшинстве "Валенсии" из-за удаления Дани Парехо. К слову, после удаления лидера полузащиты "летучие мыши" пропустили лишь один гол, а вот трижды в первом тайме пострадали при равных составах.

Альберт Селадес проваливает начало календарного года. Это настораживает.

Пальма-де-Мальорка. Стадион "Иберостар"

"Мальорка" - "Валенсия" 4:1

Голы: Антонио Райльо 7, Анте Будимир 22, Анте Будимир 41, Дани Родригес 79 - Ферран Торрес 82

"Мальорка": Маноло Рейна, Лумор Агбеньену, Сальва Севилья (Алекс Фебас 69), Жуниор Лаго (Такефуса Кубо 80), Иддрису Мохаммед , Дани Родригес, Фран Гамес, Антонио Райльо, Анте Будимир, Мартин Вальент, Хуан Эрнандес (Алехандро Посо 64)

"Валенсия": Хауме Доменек, Габриэл Паулиста, Кевин Гамейро (Ли Кан Ин 61), Денис Черышев (Ферран Торрес 44), Муктар Дьякаби, Хосе Луис Гайя, Франсис Коклен, Даниэль Васс, Даниэль Парехо, Максимилиано Гомес, Карлос Солер

Предупреждения: Антонио Райльо 38, Сальва Севилья 55, Маноло Рейна 60, Такефуса Кубо 81 - Даниэль Парехо 6, Франсис Коклен 12, Даниэль Парехо 51, Ферран Торрес 87

Удаление: Даниэль Парехо 51