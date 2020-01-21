Барселона рассматривает Обамеянга на замену Суаресу

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Как пишет источник, "Барселона" видит в игроке замену травмированному нападающему Луису Суаресу. В клубе понимают, что будет трудно убедить "Арсенал" расстаться с их главной звездой в середине сезона, но выражают надежду, что соглашение может быть достигнуто.

Сам Обамеянг не спешит подписывать новый контракт с "Арсеналом", так как считает проект клуба менее привлекательным для себя в том случае, если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.