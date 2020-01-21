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Барселона рассматривает Обамеянга на замену Суаресу

Испания
(1 голосов)

Но согласится ли Арсенал?

Барселона рассматривает Обамеянга на замену Суаресу
Новина українською

Нападающий "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает Mundo Deportivo.

Как пишет источник, "Барселона" видит в игроке замену травмированному нападающему Луису Суаресу. В клубе понимают, что будет трудно убедить "Арсенал" расстаться с их главной звездой в середине сезона, но выражают надежду, что соглашение может быть достигнуто.

Сам Обамеянг не спешит подписывать новый контракт с "Арсеналом", так как считает проект клуба менее привлекательным для себя в том случае, если клубу не удастся попасть в Лигу чемпионов на следующий сезон.

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В статье: Арсенал (Лондон) Луис Суарес Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
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Комментарии (1)
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kalan-86 (Анкара)
21.01.2020 в 16:39
Думаю Арсенал не будет препятствовать, главное чтоб все стороны устраивали условия договора. Можно продать Аубу и купить хороших , центрального защитника и хафбека.
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