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Кике Сетьен: Мне не понравилась игра Барселоны, особенно в первые 60 минут

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Кике Сетьен: Мне не понравилась игра Барселоны, особенно в первые 60 минут
UA-Футбол
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Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал выступление своей команды в игре против "Ибицы". Каталонцы лишь на последних секундах сумели вырвать победу.

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"Мы знали, что нас ждет непростая игра. Соперник хорошо к нам готовился, они правильно играют в обороне. Забитый гол придал им сил, они играли очень уверенно. Но матч длится 90 минут и я рад, что моя команда билась до конца.

В первые 60 минут мне не понравилась игра команды. Я бы хотел, чтобы все было по-другому. Мне бы хотелось, чтобы мы чаще создавали момент у ворот соперника, и главное - использовали их. Думаю, что сделаем правильные выводы", - цитирует слова тренера после игры Marca.

Отметим, что Сетьен провел лишь два матча во главе "Барселоны". На выходных с трудом была обыграна "Гранада".

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В статье: Барселона Кике Сетьен Ибица
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