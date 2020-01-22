Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кике Сетьен: Мне не понравилась игра Барселоны, особенно в первые 60 минут
Можно скучать по Вальверде?
Наставник "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал выступление своей команды в игре против "Ибицы". Каталонцы лишь на последних секундах сумели вырвать победу.
"Мы знали, что нас ждет непростая игра. Соперник хорошо к нам готовился, они правильно играют в обороне. Забитый гол придал им сил, они играли очень уверенно. Но матч длится 90 минут и я рад, что моя команда билась до конца.
В первые 60 минут мне не понравилась игра команды. Я бы хотел, чтобы все было по-другому. Мне бы хотелось, чтобы мы чаще создавали момент у ворот соперника, и главное - использовали их. Думаю, что сделаем правильные выводы", - цитирует слова тренера после игры Marca.
Отметим, что Сетьен провел лишь два матча во главе "Барселоны". На выходных с трудом была обыграна "Гранада".