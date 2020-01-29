Sky Sports: Барселона предлагает за Виллиана 20 миллионов фунтов

"Барселона" отчаяно ищет усиление атаки на трансферном рынке. Все из-за Луиса Суареса, который получил серьезную травму и вылетел на 4 месяца.

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Не сумев подписать Ришарлисона и Родриго, каталонцы переключили свое внимание на вингера "Челси". По данным Sky Sports, каталонцы готовы предложить 20 миллионов фунтов стерлингов за Виллиана.

У бразильца осталось лишь полгода по контракту с "синими", а потому сумма выглядит немного завышенной. Напомним, что год назад каталонцы активно торговали экс-футболиста "Шахтера".

В этом сезоне Виллиан провел 25 матчей и забил 5 голов.