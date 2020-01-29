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Sky Sports: Барселона предлагает за Виллиана 20 миллионов фунтов

Испания
(1 голосов)

Интересно, кто будет следующим?

Sky Sports: Барселона предлагает за Виллиана 20 миллионов фунтов
UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" отчаяно ищет усиление атаки на трансферном рынке. Все из-за Луиса Суареса, который получил серьезную травму и вылетел на 4 месяца.

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Не сумев подписать Ришарлисона и Родриго, каталонцы переключили свое внимание на вингера "Челси". По данным Sky Sports, каталонцы готовы предложить 20 миллионов фунтов стерлингов за Виллиана.

У бразильца осталось лишь полгода по контракту с "синими", а потому сумма выглядит немного завышенной. Напомним, что год назад каталонцы активно торговали экс-футболиста "Шахтера".

В этом сезоне Виллиан провел 25 матчей и забил 5 голов.

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В статье: Виллиан Барселона Челси (Лондон)
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Источник:
Sky Sports
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Комментарии (2)
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v.grischuk (Винница)
29.01.2020 в 22:58
Что Челси, что Барса..... на сегодня это один уровень.......смысл менять свой статус на неведома что?!
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
29.01.2020 в 22:50
"КАКАЯ ГНУСНАЯ ЛОЖЬ!". Вывсёврёте!!!
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