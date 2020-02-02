Барселона - Леванте: смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Ла Лиги

"Барселона" в первом круге была бита на поле "Леванте". Интересно, что каталонцы выиграли первый тайм, но расклеились после перерыва. То поражение стало одним из звеньев в цепочке недоверия к Эрнесто Вальверде.

И вот новый матч против "лягушат". Но теперь уже – под руководством Кике Сетьена. Матч состоится второго февраля 2020-го года в 22:00. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – от Игоря Семйона >>>

Здесь же смотрим прямой видеоэфир поединка "Барселона" - "Леванте" благодаря сигналу MEGOGO. Начало – 21:55.

Трансляция этого и других матчей чемпионатов Англии, Испании, Германии, Англии и Франции доступна, если вы является пользователем сервиса MEGOGO и у вас есть подписка на пакеты Оптимальный или Максимальный. Если вы уже залогинены на MEGOGO, повторно вводить свой пароль не нужно.

При этом вы можете оформить подписку, зарегистрировавшись на MEGOGO сразу через плеер. Первый месяц подписки на пакет Оптимальный будет стоить всего одну гривну, далее – 97 грн в месяц.