Официально названы дата и время начала Эль-Классико

Сегодня испанская федерация футбола официально объявила время начала матчей 26-го тура. Именно в нем состоится очередное "Эль-Классико".

"Барселона" и "Реал" сыграют в воскресенье, 1-го марта. Официальное время игры - 22:00 по киевскому времени (21:00 по мадридскому). Матч состоится на "Сантьяго-Бернабеу".

Отметим, что в первом круге стороны так и не смогли забить хотя бы один гол.