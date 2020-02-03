Испания
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Официально названы дата и время начала Эль-Классико
Возможно, решающий матч чемпионата
Сегодня испанская федерация футбола официально объявила время начала матчей 26-го тура. Именно в нем состоится очередное "Эль-Классико".
"Барселона" и "Реал" сыграют в воскресенье, 1-го марта. Официальное время игры - 22:00 по киевскому времени (21:00 по мадридскому). Матч состоится на "Сантьяго-Бернабеу".
Kick-off times (CET) for Matchday 26 in #LaLigaSantander 2019/20. pic.twitter.com/eQRF6TmjMS— LaLiga English (@LaLigaEN) February 3, 2020
Отметим, что в первом круге стороны так и не смогли забить хотя бы один гол.
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