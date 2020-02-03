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Официально названы дата и время начала Эль-Классико

Испания
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Возможно, решающий матч чемпионата

Официально названы дата и время начала Эль-Классико
UA-Футбол
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Сегодня испанская федерация футбола официально объявила время начала матчей 26-го тура. Именно в нем состоится очередное "Эль-Классико".

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"Барселона" и "Реал" сыграют в воскресенье, 1-го марта. Официальное время игры - 22:00 по киевскому времени (21:00 по мадридскому). Матч состоится на "Сантьяго-Бернабеу".

Отметим, что в первом круге стороны так и не смогли забить хотя бы один гол.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Эль Классико
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