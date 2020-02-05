Сын Зидана официально представлен в качестве футболиста Альмерии

Полузащитник Энцо Зидан, сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, в последний день зимнего трансферного окна (31 января) стал игроком "Альмерии".

Хавбек до этого защищал цвета португальского клуба "Авеш", за который сыграл 10 матчей и забил 2 гола – 24-летний Энцо будет выступать в "Альмерии" под руководством экс-игрока "сливочных" Гути. После 25 туров команда идет на второй позиции в Сегунде – 45 зачетных пунктов.

???? ENZO ZIDANE, PRESENTADO como nuevo jugador del ALMERÍA de Gutiérrez. pic.twitter.com/wXpxUUZvdd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2020

Энцо Зидан – воспитанник мадридского "Реала", в молодежных командах клуба выступал с 2014 по 2017 год, некоторое время работал под руководством отца. Также успел поиграть за "Алавес".