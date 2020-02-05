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Сын Зидана официально представлен в качестве футболиста Альмерии

Испания
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Энцо вернулся в Испанию

Сын Зидана официально представлен в качестве футболиста Альмерии
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Полузащитник Энцо Зидан, сын главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана, в последний день зимнего трансферного окна (31 января) стал игроком "Альмерии".

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Хавбек до этого защищал цвета португальского клуба "Авеш", за который сыграл 10 матчей и забил 2 гола – 24-летний Энцо будет выступать в "Альмерии" под руководством экс-игрока "сливочных" Гути. После 25 туров команда идет на второй позиции в Сегунде – 45 зачетных пунктов.

Энцо Зидан – воспитанник мадридского "Реала", в молодежных командах клуба выступал с 2014 по 2017 год, некоторое время работал под руководством отца. Также успел поиграть за "Алавес".

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В статье: Гути Зинедин Зидан Энцо Зидан "Алмерия" (Алмерия)
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