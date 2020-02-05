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Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании

Испания
(1 голосов)

Атлетик - Барселона: Прогноз и анонс матча ⋉ 06.02.2020 ⋊ Кубок Испании онлайн на UA-Футбол

Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською
Кубок Испании. Четвертьфинал. Испания. Бильбао. "Сан-Мамес". 06.02.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра; видеотрансляция – MEGOGO

С поражения от "Атлетика" на "Сан-Мамесе" "Барса" и начала этот сезон. Запев выдался неудачным и в дальнейшем неудачи сопровождали каталонцев до сегодняшнего дня. И не факт, что все неприятности остались в прошлом.

Однако история неудачных результатов против "Атлетика" для "Барсы" не ограничивается поражением имени престарелого Арица Адуриса. В двух поединках Ла Лиги, предшествовавших тому поражению, каталонцы также не побеждали басков, расписав ничьи 1:1 у себя дома и 0:0 – на чужом поле. Поэтому новейшая статистика этого противостояния – точно за "Атлетиком". Однако сегодня будет новый раздел.

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Это кубок, противостояние с одного поединка, поэтому нивелируется разница в классе между командами. Конечно, "Барселона" остается фаворитом матча, однако события, которые разворачивались в каталонском клубе в последние дни, не внушают непоколебимой уверенности в положительном для каталонцев результате. Тем более, этот матч может пропустить Лионель Месси.

По сообщениям источников, Лионель несколько последних поединков проводил с травмой. В воскресенье "Барселона" сыграет на выезде против "Бетиса", поэтому аргентинцу не помешал бы отдых. Точно не будет Луиса Суареса и Усмана Дембеле, поэтому в линии атаки, если дать передышку Месси, возникает дефицит исполнителей. Против "Атлетика" это грозит опасностью.

Ведь Бильбао лишь раз проиграл в последних десяти поединках. Произошло это в хронологически последнем матче, что, впрочем, не должно было поколебать уверенности басков в собственных силах. Андер Капа не сыграет из-за травмы, Яго Эррерин – из-за дисквалификации.

Прогноз. Победа "Барселоны" 1:0.

Ставка: сложный матч ожидается для обеих команд. "Атлетик" вероятно будет против доминирования "Барсы", но вряд ли сможет навязать свою игру. Если баски сыграют в атаке так же беззубо, как против "Хетафе", то уйдут из поля с нулем.

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Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша

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В статье: Атлетик (Бильбао) Барселона Кубок Испании Прогнозы
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Комментарии (5)
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Algrab (Костопiль)
05.02.2020 в 19:57
Перемога Атлетика 2-1.
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+1
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2020 в 20:04
Ты с темы не спрыгивай...Почему и великая Барса и позорный реал играют в четверг? Докажи мне, что ты не пёс, которому инфу подбрасывают, подобно голодной собаке, а разбираешься в испанском футболе...
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
05.02.2020 в 20:06
Що за маячня, оленю? ти обкурився?
+1
-1
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
05.02.2020 в 20:21
И ты, алень, не включай дурака. Ты знаешь о чем речь. Поэтому и тебе, тупорылый алень, такой же вопрос - Почему великая Барса и позорный реал играют свои матчи в четверг? Докажи здесь всем, винницкий алень, что ты не кидаешься, как подзаборная псина на непроверенные вбросы здесь, а умеешь работать с первоисточниками. Дерзай, алень!
+1
-2
Algrab (Костопiль)
05.02.2020 в 20:26
дуріанчик, ти з ким розмовляєш? сам з собою? І ще раз повторюю- "Реал" пишеться з Великої букви "Р".
+1
0

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