Атлетик - Барселона. Анонс и прогноз на матч Кубка Испании

Кубок Испании. Четвертьфинал. Испания. Бильбао. "Сан-Мамес". 06.02.2020. 22:00. Арбитр в поле – Хуан Мартинес Мунуэра; видеотрансляция – MEGOGO

С поражения от "Атлетика" на "Сан-Мамесе" "Барса" и начала этот сезон. Запев выдался неудачным и в дальнейшем неудачи сопровождали каталонцев до сегодняшнего дня. И не факт, что все неприятности остались в прошлом.

Однако история неудачных результатов против "Атлетика" для "Барсы" не ограничивается поражением имени престарелого Арица Адуриса. В двух поединках Ла Лиги, предшествовавших тому поражению, каталонцы также не побеждали басков, расписав ничьи 1:1 у себя дома и 0:0 – на чужом поле. Поэтому новейшая статистика этого противостояния – точно за "Атлетиком". Однако сегодня будет новый раздел.

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Это кубок, противостояние с одного поединка, поэтому нивелируется разница в классе между командами. Конечно, "Барселона" остается фаворитом матча, однако события, которые разворачивались в каталонском клубе в последние дни, не внушают непоколебимой уверенности в положительном для каталонцев результате. Тем более, этот матч может пропустить Лионель Месси.

По сообщениям источников, Лионель несколько последних поединков проводил с травмой. В воскресенье "Барселона" сыграет на выезде против "Бетиса", поэтому аргентинцу не помешал бы отдых. Точно не будет Луиса Суареса и Усмана Дембеле, поэтому в линии атаки, если дать передышку Месси, возникает дефицит исполнителей. Против "Атлетика" это грозит опасностью.

Ведь Бильбао лишь раз проиграл в последних десяти поединках. Произошло это в хронологически последнем матче, что, впрочем, не должно было поколебать уверенности басков в собственных силах. Андер Капа не сыграет из-за травмы, Яго Эррерин – из-за дисквалификации.

Прогноз. Победа "Барселоны" 1:0.

Ставка : сложный матч ожидается для обеих команд. "Атлетик" вероятно будет против доминирования "Барсы", но вряд ли сможет навязать свою игру. Если баски сыграют в атаке так же беззубо, как против "Хетафе", то уйдут из поля с нулем.