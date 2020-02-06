Кубок Испании. Реал пропускает четыре и вылетает из Кубка Испании

"Реал" подходил к этому матчу в хорошем настроении: с восьмиматчевой победной и 21-матчевой беспроигрышной сериями за спиной. Больше двух голов на внутренней арене в этом сезоне и больше трех при Задане за матч "Реал" еще не пропускал, поєтому баскам удалось невероятное. Благодаря терпению, смелости, рациональности и шикарной реализации голевых моментов.

"Реал Сосьедад" забил четыре гола из четырех-пяти моментов. Еще был отмененный гол Исака, что говорит нам о проходном дворе в защите мадридцев. И действительно, Эдегор, Исак, Мерино и Оярсабаль издевались над фаворитом вызывающе.

Эдегор забил не слишком сильным, но коварным ударом. Мяч пролетел между ног Ареола, который просто не успел сгруппироваться, потому что за мгновение до того отразил сложный удар Исака. Именно активность шведа помогла Эдегору результативно сыграть на добивании.

Александер был неудержим. В начале второго тайма он классно сгруппировался для удара с разворота после подачи Барренечеа, а через две минуты влепил в ближний угол из правого края штрафной зоны. Шок для "Реала".

Марсело попытался вернуть свою команду к жизни классным результативным ударом после передачи Диаса, но Исак снова восстановил режим катастрофы для "Реала". Его работа на фланге и прострел требовали от Мерино лишь легкого тычка по пустым воротам, что Микель и сделал – 4:1.

Интересно, что кроме голов, много опасности у тех или иных ворот не было. В конце первого тайма активизировался Родригес двумя ударами, Тони Кроос не попал со штрафного, а Серхио Рамос ударом головой не переиграл вратаря "Реал Сосьедада". Весьма скудно.

Как и при счете 0:3, так и при счете 1:4 "Реал" пытался вернуться в игру. Винисиус забил ударом головой, но из офсайда. Зато через минуту – сделал все для того, чтобы забил Родриго – бразилец расстрелял пустые ворота. А еще позже своим голом отличился Начо. Однако этим "Реал" лишь позволил себе избежать разгрома, но не ушел от поражения.

"Реал Сосьедад" уже выигрывал Кубок Испании. Правда, давно. Сейчас же был сделан большой шаг для того, чтобы обновить золотую историю клуба. Кубок удивляет.

Кубок Испании. 1/4-я финала

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Реал Сосьедад" 3:4

Голы: Марсело 59, Родриго 81, Начо 90+3 - Мартин Эдегор 22, Александер Исак 54, Александер Исак 56, Микель Мерино 69

"Реал": Альфонс Ареола - Начо, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело - Тони Кроос, Феде Вальверде (Лука Йович 76), Хамес Родригес (Лука Модрич 46) - Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Браим Диас (Родриго 76)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро - Андони Горосабель, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Начо Монреаль - Игор Субельдия, Аднан Янузай (Андер Барренечеа 46), Мартин Эдегор (Андер Гевара 64), Микель Мерино, Микель Оярсабаль, Александер Исак (Айен Муньос 70)

Предупреждения: Эдер Милитао 77 - Мартин Эдегор 11, Робен Ле Норман 19, Игор Субельдия 66, Андони Горосабель 86, Андони Горосабель 90+5

Удаление: Андони Горосабель 90+6