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Кубок Испании. Реал пропускает четыре и вылетает из Кубка Испании

Испания
(3 голосов)

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Кубок Испании. Реал пропускает четыре и вылетает из Кубка Испании
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал" подходил к этому матчу в хорошем настроении: с восьмиматчевой победной и 21-матчевой беспроигрышной сериями за спиной. Больше двух голов на внутренней арене в этом сезоне и больше трех при Задане за матч "Реал" еще не пропускал, поєтому баскам удалось невероятное. Благодаря терпению, смелости, рациональности и шикарной реализации голевых моментов.

"Реал Сосьедад" забил четыре гола из четырех-пяти моментов. Еще был отмененный гол Исака, что говорит нам о проходном дворе в защите мадридцев. И действительно, Эдегор, Исак, Мерино и Оярсабаль издевались над фаворитом вызывающе.

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Эдегор забил не слишком сильным, но коварным ударом. Мяч пролетел между ног Ареола, который просто не успел сгруппироваться, потому что за мгновение до того отразил сложный удар Исака. Именно активность шведа помогла Эдегору результативно сыграть на добивании.

Александер был неудержим. В начале второго тайма он классно сгруппировался для удара с разворота после подачи Барренечеа, а через две минуты влепил в ближний угол из правого края штрафной зоны. Шок для "Реала".

Марсело попытался вернуть свою команду к жизни классным результативным ударом после передачи Диаса, но Исак снова восстановил режим катастрофы для "Реала". Его работа на фланге и прострел требовали от Мерино лишь легкого тычка по пустым воротам, что Микель и сделал – 4:1.

Кубок Испании. Реал пропускает четыре и вылетает из Кубка Испании - изображение 2

Интересно, что кроме голов, много опасности у тех или иных ворот не было. В конце первого тайма активизировался Родригес двумя ударами, Тони Кроос не попал со штрафного, а Серхио Рамос ударом головой не переиграл вратаря "Реал Сосьедада". Весьма скудно.

Как и при счете 0:3, так и при счете 1:4 "Реал" пытался вернуться в игру. Винисиус забил ударом головой, но из офсайда. Зато через минуту – сделал все для того, чтобы забил Родриго – бразилец расстрелял пустые ворота. А еще позже своим голом отличился Начо. Однако этим "Реал" лишь позволил себе избежать разгрома, но не ушел от поражения.

Кубок Испании. Реал пропускает четыре и вылетает из Кубка Испании - изображение 3

"Реал Сосьедад" уже выигрывал Кубок Испании. Правда, давно. Сейчас же был сделан большой шаг для того, чтобы обновить золотую историю клуба. Кубок удивляет.

Кубок Испании. 1/4-я финала
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал" - "Реал Сосьедад" 3:4
Голы: Марсело 59, Родриго 81, Начо 90+3 - Мартин Эдегор 22, Александер Исак 54, Александер Исак 56, Микель Мерино 69

"Реал": Альфонс Ареола - Начо, Эдер Милитао, Серхио Рамос, Марсело - Тони Кроос, Феде Вальверде (Лука Йович 76), Хамес Родригес (Лука Модрич 46) - Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Браим Диас (Родриго 76)

"Реал Сосьедад": Алекс Ремиро - Андони Горосабель, Ариц Элустондо, Робен Ле Норман, Начо Монреаль - Игор Субельдия, Аднан Янузай (Андер Барренечеа 46), Мартин Эдегор (Андер Гевара 64), Микель Мерино, Микель Оярсабаль, Александер Исак (Айен Муньос 70)

Предупреждения: Эдер Милитао 77 - Мартин Эдегор 11, Робен Ле Норман 19, Игор Субельдия 66, Андони Горосабель 86, Андони Горосабель 90+5
Удаление: Андони Горосабель 90+6

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Кубок Испании Реал (Мадрид)
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Комментарии (21)
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liver.barca.4.0
06.02.2020 в 23:42
Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Зидане и Кубке Испании. Ну не идет у него в этом турнире, видимо уже на подсознании, не имея в обойме простудившегося Каземиро, он выставляет весь пожарный бомонд - Марсело, Начо, Милитао, не умеющего отрабатывать в обороне Хамеса. Этот матч отлично продемонстрировал, почему этих товарищей нельзя допускать к основе. Да еще и Сережа Рамос решил вспомнить прошлый год. Отсутствие запасного опорника аукается. Было бы немного удачи, может и отскочили бы, ну а так маемо те що маемо. Сосьедад с заслуженной победой. А Мадриду и главному тренеру усвоить урок и в остальных турнирах такого себе не позволять.
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0
0
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Spokoyno (Киев)
06.02.2020 в 22:58
ШО ТО БУЛО РЕАЛьно вважав, що господарі майже пройшли... Навіть не зважаючи на 0:1 після першого тайму... А потім дивлюсь вже 1:4 Довелось дивитися, як КК буде вилазити з КаКи Не вдалось! Ну Барсі і так суперник сильнішій та ще і на виїзді... То тепер доведеться викладатися по-повній... І перший тайм це продемонстрував.
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+1
0
buickball (Novostroy)
06.02.2020 в 22:46
Два дурака сами с собой общаются.
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+2
-6
oda1979 (Запорожье)
06.02.2020 в 22:51
Воистину/)
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0
-6
СашаXM (Хмельницкий)
06.02.2020 в 22:44
настроились на чемп! и его возьмут! распыляться было бы лишним!
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+1
-7
Мистер Блин (Хмельницкий)
06.02.2020 в 22:39
похер що на Реал, що на Барсу, давно вони не показують якісного футболу... мені просто цікаво, що цей півень заспіває зранку в разі, якщо Атлетик вийде до фіналу))
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+5
-5
Mass1985 (Wilayah Ninewa)
06.02.2020 в 22:22
Что Фуфлонтино Перец мало капусты судье предложил?
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+5
-5
metall5291 (Kharkiv)
06.02.2020 в 22:22
Всё равно выиграл Реал. Правда не Мадрид Пожелаем успеха баскам в кубке. А Реалу из Мадрида в ЛЧ и Ла-Лиге.
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+5
-2
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MES QUE UN CLUB
06.02.2020 в 22:28
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+7
0
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Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 22:19
Реал молодцы! Если бы не пдрс Лаос, который добавил только 8 минут, а не 15 к основному времени, то Королевский клуб сравнял бы счёт и в серии пенальти обыграл бы Сосьедад.
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+9
-4
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MES QUE UN CLUB
06.02.2020 в 22:20
Думаешь 15 минут хватило бы? ))
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+8
-4
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Барселинис (землянин)
06.02.2020 в 22:21
Да, ты прав, надо было 16 добавить...))
+9
-4
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MES QUE UN CLUB
06.02.2020 в 22:18
victor1306 (Мадрид) 06.02.2020 в 15:14Баски - є баски. .............. Проте в мене хороші передчуття на сьогодні ;) ......
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+7
0
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victor1306 (Мадрид)
06.02.2020 в 22:32
Та блін! Не сказав би, що я в шоці, це швидше відчуття якось пізд..єца. Матео відмінив гол Жуніора, виключив нафіг Мегого і включив жінці серіал. Бо до 75 хвилини на Бернабеу був не Реал Мадрид, а якись ФК Жашків.
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+7
0
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MES QUE UN CLUB
06.02.2020 в 22:50
Ну бывает. Я не поиздеваться решил, а так больше пошутить.
+7
0
oda1979 (Запорожье)
06.02.2020 в 22:06
Клоуны:)) Патлавый в обороне играть не хотел принципиально:) Винициус пытался всех обвести и забить сам:)) на физике в конце забили два. Сосьедаду респект!
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+3
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.02.2020 в 22:04
Сразу после жеребьевки я сказал, что это отлично, что Реалу попал Сосьедад. Бегущая, комбинирующая команда Сан Себастьяна - очень неудобный соперник для Реала! Так и вышло. Передаю пламенный привет виннице и другим... А кстати, а знаете, почему за последние пару недель не говорят про кризис в Реале? А вы представьте, если бы не помощь арбитров Реалу в матчах с Севилья и АМ, т.е. - две ничьи и поражение сегодня, чтобы говорили? Правильно, Реал в кризисе.. А так, арбитры поддержали Реал на плаву...
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+8
-8
nazarkovalchuk (Белая Церковь)
06.02.2020 в 22:19
А почему не говориш как судьи витащили барсу в ель-классико?
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+3
-9
Мистер Блин (Хмельницкий)
06.02.2020 в 22:28
навіть і не сумнівався, що перший комент за тобою))... а як так вийшло, що "Реал" ти написав зараз з великої букви, а "Вінниця" - з малої? невже просто помилився і ніякої предвзятості?
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+3
-8
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liver.barca.4.0
06.02.2020 в 23:53
Омг, вышло три с половиной человека из основы, несыгранные между собой, и ожидаемо проиграли в кубке, но у дедушки уже "кризис Мадрида".
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0
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дома лучше чем в оос (Ирпень)
06.02.2020 в 23:54
БИИИИЛЬБАО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! опустили сепарскую аналону!!!!
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