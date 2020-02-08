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Пике – о конфликте внутри клуба: Мы играем хорошо, несмотря на весь шум
Вице-капитан рассказал об атмосфере в командной раздевалке
Защитник "Барселоны" Жерар Пике прокомментировал ситуацию о конфликте между Лионелем Месси и директором клуба Эриком Абидалем.
"Сейчас не лучший момент, чтобы копаться в грязи. В нашей раздевалке сохраняется полное единство. Мы обсуждали ситуацию и считаем, что играли хорошо, несмотря на весь шум в прессе.
Мы знаем, что у нас все хорошо получается и что мы должны продолжать работать. Этот клуб построен на победах и мы должны продолжать в том же духе. Мы играем лучше, мы привыкаем к идеям тренера и мы едины в раздевалке как никогда", – цитирует Пике Sport.
Ранее "Барселона" вылетела из 1/4 финала Кубка Испании, уступив "Атлетик Бильбао" (0:1).