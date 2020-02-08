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Кике Сетьен: Барса ищет универсального форварда. Есть несколько вариантов, но надо одобрение
Наставник высказался о необходимости подписания нападающего
Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет необходимости подписания нового нападающего для каталонцев.
"Мы ищем универсального форварда. Очевидно, нам нужен еще один форвард.
У нас есть на примете несколько вариантов, но это зависит от многих вещей.
Прежде всего, нам нужно одобрение", – рассказал Кике Сетьен.
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Источник:Goal.com
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