Кике Сетьен: Барса ищет универсального форварда. Есть несколько вариантов, но надо одобрение

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет необходимости подписания нового нападающего для каталонцев.

"Мы ищем универсального форварда. Очевидно, нам нужен еще один форвард.

У нас есть на примете несколько вариантов, но это зависит от многих вещей.

Прежде всего, нам нужно одобрение", – рассказал Кике Сетьен.