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Кике Сетьен: Барса ищет универсального форварда. Есть несколько вариантов, но надо одобрение

Испания
(1 голосов)

Наставник высказался о необходимости подписания нападающего

Кике Сетьен: Барса ищет универсального форварда. Есть несколько вариантов, но надо одобрение
Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен поделился мыслями насчет необходимости подписания нового нападающего для каталонцев.

"Мы ищем универсального форварда. Очевидно, нам нужен еще один форвард.

У нас есть на примете несколько вариантов, но это зависит от многих вещей.

Прежде всего, нам нужно одобрение", – рассказал Кике Сетьен.

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В статье: Барселона Ла Лига Кике Сетьен
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Источник:
Goal.com
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Комментарии (3)
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Cannabis Sativa (Луцк)
09.02.2020 в 00:15
Если забыть о Неймаре - Холанд монстр! Забивает с любой ноги, с любого фланга, любой команде. И то немало забивает!
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TIRAN (Донецк (Украина!))
08.02.2020 в 23:49
биесиедин, зоозуля, ...
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MES QUE UN CLUB
08.02.2020 в 23:59
Завтра проснёшься с полными штанами минусов
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