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Сетьен: VAR – это экстраординарный инструмент, который помогает сделать футбол чище

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Кике на связи

Сетьен: VAR – это экстраординарный инструмент, который помогает сделать футбол чище
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Главный тренер каталонской "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал игру своей команды в победном матче против "Бетиса" (победа "сине-гранатовых" 2:3). Цитирует Сетьена Marca. "Барселона" идет второй в таблице, отставая от "Реала" на 3 очка после 23 туров.

"Мы провели два очень тяжелых матча. Не было моментов, когда мы чувствовали себя комфортно. Старались поджимать соперника, но у соперника очень качественные исполнители. Фекир? Набиль провел невероятный матч, у него очень сложно отобрать мяч".

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"Мне действительно понравилась игра команды, но нам по-прежнему есть, куда расти. Да, это очень важная победа на поле соперника, с чем у нас бывают трудности. В Бильбао мы не заслуживали поражения, но сегодня мы победили. Что касается судейства, то я не видел отчетливо момент, когда схватили Месси. Арбитр был ближе и, наверное, видел лучше. Система VAR – это экстраординарный инструмент, который помогает сделать футбол чище".

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В статье: Лионель Месси Барселона Бетис (Севилья) Набиль Фекир Кике Сетьен VAR
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