Испания
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Симеоне: Мората будет готов к ближайшему матчу
"Ливерпуль" сейчас не очень доволен
Испанский форвард Альваро Мората в ближайшее время вернется на футбольное поле. Информацию об этом подтвердил Диего Симеоне.
"Мората сейчас полностью восстановился. Он будет готов к нашему ближайшему матчу (против "Валенсии"). Пока что я не думаю о матче против "Ливерпуля". Хотим победить в субботу, все мои мысли об этом", - цитирует аргентинца AS.
Помимо Мораты, в строй, перед самым матчем против "Ливерпуля", вернулся Диего Коста.
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