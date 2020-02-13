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Симеоне: Мората будет готов к ближайшему матчу

Испания
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"Ливерпуль" сейчас не очень доволен

Симеоне: Мората будет готов к ближайшему матчу
UA-Футбол
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Испанский форвард Альваро Мората в ближайшее время вернется на футбольное поле. Информацию об этом подтвердил Диего Симеоне.

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"Мората сейчас полностью восстановился. Он будет готов к нашему ближайшему матчу (против "Валенсии"). Пока что я не думаю о матче против "Ливерпуля". Хотим победить в субботу, все мои мысли об этом", - цитирует аргентинца AS.

Помимо Мораты, в строй, перед самым матчем против "Ливерпуля", вернулся Диего Коста.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Альваро Мората
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