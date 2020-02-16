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Василий Кравец сделал ассист, принесший Луго победу над Фуэнлабрадой

Испания
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Украинец помог своей команде набрать 3 очка

Василий Кравец сделал ассист, принесший Луго победу над Фуэнлабрадой
Новина українською

Фулбек "Луго" Василий Кравец отметился результативной передачей в выездном матче 28-го тура Сегунды с "Фуэнлабрадой" (0:1).

22-летний украинец на 76-й минуте игры отдал голевой пас на Сиди Эль-Хасена, который своим точным ударом принёс команде три очка.
Отметим, что Кравец провёл на поле всю игру.

"Фуэнлабрада" - "Луго" 0:1

Голы: Эль-Хасен 76

"Луго": Кантеро, Хосете (Дхало 27), Кампабадаль, Кравец, Пейбернес, Эль-Хасен (Пита 83), Рахмани, Сеоане, Грау, Бангура (Ириоме 56), Каррильо

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В статье: Луго Василий Кравец
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