Испания
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Василий Кравец сделал ассист, принесший Луго победу над Фуэнлабрадой
Украинец помог своей команде набрать 3 очка
Фулбек "Луго" Василий Кравец отметился результативной передачей в выездном матче 28-го тура Сегунды с "Фуэнлабрадой" (0:1).
22-летний украинец на 76-й минуте игры отдал голевой пас на Сиди Эль-Хасена, который своим точным ударом принёс команде три очка.
Отметим, что Кравец провёл на поле всю игру.
"Фуэнлабрада" - "Луго" 0:1
Голы: Эль-Хасен 76
"Луго": Кантеро, Хосете (Дхало 27), Кампабадаль, Кравец, Пейбернес, Эль-Хасен (Пита 83), Рахмани, Сеоане, Грау, Бангура (Ириоме 56), Каррильо
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