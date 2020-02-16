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Пуйоль: Футболист, который заботится о себе так, как Месси, может играть до 38 лет

Испания
(1 голосов)

Экс-капитан каталонцев поделился мыслями насчет нынешнего лидера "Барсы"

Пуйоль: Футболист, который заботится о себе так, как Месси, может играть до 38 лет
Новина українською

Экс-защитник и бывший капитан каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями насчет будущего нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

"Сейчас Месси 32 года. Игрок, который заботится о себе так, как Лео, может играть до 38 лет. Значит, осталось 6 лет.

Почему мы говорим о "Барселоне" без Лео, когда он здесь? Клуб просто должен стараться выиграть как можно больше с ним", – сказал Пуйоль.

Напомним, ранее в СМИ было много информации об уходе аргентица из "Барсы" из-за конфликта со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем.

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В статье: Лионель Месси Карлес Пуйоль Барселона
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Источник:
Marca
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Комментарии (3)
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Spokoyno (Киев)
16.02.2020 в 22:07
Людина з "болячками котрого" абсолютна більшість намагалась найкраще місце на паперті зайняти... заворожує своєю грою млрд глядачів! Проте орки від люті, що вони маючи краще здоров'я не далеко від "місць подаяння" віддалилися лютують! А Мессі і далі буде дарувати насолоду справжнім поціновувачам футболу. Можливо не до 38, але навіть вчора "стоячки" він був визнаний найкращим гравцем матчу!
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Elektrikc (Львів)
16.02.2020 в 21:43
так, Пуйоль - був справжнім капітаном, не те що хоббит...
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0
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Helly (Киев)
16.02.2020 в 21:30
Ну да, пешеход на поле - заботится о ногах, хоббит
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