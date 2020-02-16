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Пуйоль: Футболист, который заботится о себе так, как Месси, может играть до 38 лет
Экс-капитан каталонцев поделился мыслями насчет нынешнего лидера "Барсы"
Экс-защитник и бывший капитан каталонской "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мыслями насчет будущего нападающего "сине-гранатовых" Лионеля Месси.
"Сейчас Месси 32 года. Игрок, который заботится о себе так, как Лео, может играть до 38 лет. Значит, осталось 6 лет.
Почему мы говорим о "Барселоне" без Лео, когда он здесь? Клуб просто должен стараться выиграть как можно больше с ним", – сказал Пуйоль.
Напомним, ранее в СМИ было много информации об уходе аргентица из "Барсы" из-за конфликта со спортивным директором "Барселоны" Эриком Абидалем.