"Это футбол, нет никаких объяснений". Зидан и Куртуа – про ничью Реала с Сельтой

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и вратарь "сливочных" Тибо Куртуа подвели итоги ничьи с "Сельтой" в рамках 24-го тура чемпионата Испании (2:2). Цитирует представителей "королевского клуба" AS.

"Обидно терять очки, но, в то же время, мне понравилось качество нашего выступления, особенно в обороне. Нелегко вернуться в игру после такого гола – Денис Суарес отдал прекрасную передачу. Я доволен, что Азар вернулся и хорошо сыграл: мы планировали, чтобы он провел на поле 70 минут. Я также доволен Бэйлом. Не думаю, что команда просела физически – никакого спада нет. Проблем со схемой 4-3-3 также нет – мы всю жизнь так играем. Это футбол, нет никаких объяснений", – отметил Зидан.