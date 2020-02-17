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"Это футбол, нет никаких объяснений". Зидан и Куртуа – про ничью Реала с Сельтой

Испания
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Осечка столичной команды

"Это футбол, нет никаких объяснений". Зидан и Куртуа – про ничью Реала с Сельтой
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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан и вратарь "сливочных" Тибо Куртуа подвели итоги ничьи с "Сельтой" в рамках 24-го тура чемпионата Испании (2:2). Цитирует представителей "королевского клуба" AS.

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"Обидно терять очки, но, в то же время, мне понравилось качество нашего выступления, особенно в обороне. Нелегко вернуться в игру после такого гола – Денис Суарес отдал прекрасную передачу. Я доволен, что Азар вернулся и хорошо сыграл: мы планировали, чтобы он провел на поле 70 минут. Я также доволен Бэйлом. Не думаю, что команда просела физически – никакого спада нет. Проблем со схемой 4-3-3 также нет – мы всю жизнь так играем. Это футбол, нет никаких объяснений", – отметил Зидан.

"Мы потеряли важные очки дома, сейчас команда в ярости из-за второго пропущенного мяча. Не думаю, что мы расслабились – соперник ведь тоже присутствовал на поле, хорошо защищался, мне пришлось спасать ворота при счете 1:0 в нашу пользу. Азар? Постепенно он отыщет свой ритм после трехмесячного перерыва", – подвел итог Куртуа.

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В статье: Зинедин Зидан Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Сельта (Виго)
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